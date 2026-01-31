El Prat de Llobregat inaugura el proyecto de vivienda cooperativa más grande de Catalunya

El proyecto de 101 viviendas de alquiler asequible y cooperativo promovido por la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), en colaboración con el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, ha llegado este sábado 31 de enero a su fase final con la inauguración y la entrega de las llaves de los pisos a sus habitantes.

En total, 89 familias han sido adjudicatarias de alguna vivienda y se han integrado a la COV como personas socias. Las 12 viviendas restantes forman parte de un convenio específico y serán gestionadas por la empresa municipal Prat Espais. Dos de estas viviendas se adjudican a la cooperativa COOUFAR, que constituirá una comunidad inclusiva para personas con discapacidad intelectual que se integren al proyecto de la COV.

El Ayuntamiento del Prat asegura en un comunicado que este proyecto, localizado en el pasaje de Rosa Sensat, es el más grande de este tipo en Catalunya donde la gestión se hace de forma integral desde una cooperativa y, a tenor del gobierno municipal, demuestra que se puede hacer vivienda de alquiler en el marco de la promoción y gestión cooperativa. El consistorio apunta que esta promoción forma parte de un gran proyecto de otras dos promociones que aún están en marcha. Cuando se finalicen, se alcanzarán los 300 pisos. En este caso, las personas que han accedido a alguna vivienda no han tenido que hacer ningún tipo de inversión inicial, lo que sitúa a la iniciativa como un "ejemplo único" en Catalunya, "reflejo del esfuerzo de la COV para que ninguna familia quede excluida para tener bajos ingresos o carencia de ahorros".

Una de las fachadas de la promoción de viviendas cooperativas en El Prat de Llobregat / AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

Patrimonio local cooperativista

La COV forma parte de la vida del Prat de Llobregat desde su fundación en 1962. Se creó para dar respuesta a las necesidades de vivienda de las personas que llegaban al Prat en busca de trabajo en las zonas industriales alrededor de Barcelona. El bisabuelo de Alan García fue uno de los socios fundadores, y su abuela también formó parte. En 2025, más de 60 años después, Alan García se hizo con el último piso en sorteo de la iniciativa, el mismo día de su cumpleaños: "Mi mujer y yo salimos llorando del sorteo, fue un momento muy emocionante tras tres años siguiendo el proyecto", declara Garcia, que este sábado ha recibido las llaves de su nuevo piso de dos habitaciones, el principio de su nuevo "proyecto de vida". "Hacía falta un proyecto así para impulsar el municipio y ayudar a las personas jóvenes".

Otra de las nuevas vecinas es Jennifer Pacheco, que también habitará uno de los pisos con dos habitaciones: "Cuando salió mi número no me lo podía creer, fue como si me hubiese tocado la lotería", recuerda. Mónica Luque es otra de las afortunadas, su padre siempre ha estado muy vinculado a la COV y, de hecho, fue invitado para colocar la primera piedra del proyecto: "Quiero seguir los pasos de mi padre y seguir involucrada, la COV es el legado que me ha dejado".

Viviendas sostenibles y eficientes

La promoción se desarrolla en 9.860 m² de edificabilidad sobre un solar público de 3.300 m² cedido por el Ayuntamiento del Prat, y cuenta con un presupuesto de unos 18 millones de euros. Todas las viviendas tienen calificación energética A, gracias a los sistemas de aerotermia comunitaria, la optimización térmica y la ventilación cruzada. El conjunto incorpora terrazas amplias y múltiples espacios comunitarios que refuerzan la vida compartida. En el sótano se sitúan las 110 plazas de aparcamiento, 69 trasteros y las salas técnicas. Las viviendas, de 1 a 4 dormitorios, tienen distribuciones generosas, pasillos mínimos y cocinas abiertas que optimizan el espacio útil.

Detalle de una la cocinas de uno de los 101 pisos de los que este sábado se han repartido las llaves en El Prat de Llobregat / AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

Se trata de "un modelo de alquiler cooperativo que refuerza el valor de la vivienda como bien de uso y que pone en el centro la comunidad, la convivencia y la responsabilidad compartida, un hito muy relevante en Catalunya ―declara el Ayuntamiento del Prat de Llobregat―, que llega "después de años de trabajo, adaptaciones y esfuerzo colectivo y que consolida un modelo de vivienda estable, cooperativo y arraigado al territorio, defendiendo que la vivienda es un derecho y no un producto especulativo".

El proyecto cuenta con el apoyo financiero del Institut Català de Finances y disfruta de una bonificación del coste financiero por parte de la Agència de l'Habitatge de Catalunya. También ha recibido una subvención específica del Departament de Territori y ayudas del Institut Català de l'Energia relacionadas con sistemas de autoconsumo con fuentes de energía y sistemas térmicos renovables. La financiación cuenta con aportaciones esenciales de la cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios Coop57 y la banca cooperativa Fiare Banca Ética, y se completa con recursos propios de la COV.