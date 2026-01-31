Reivindicación atendida
La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians
La decisión se tomó en 2022 pero no se ha aplicado hasta este sábado
Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes
El metro de Barcelona registró solo un 2,4% de fraude en un 2025 con récord de viajeros
La estación Congrés de la línea L5 del metro de Barcelona ha cambiado de nombre y a partir de ahora se llamará Congrés-Indians. La nueva nomenclatura es una reivindicación de los vecinos del barrio del Congrés i els Indians desde hace tiempo y este sábado se ha celebrado una fiesta para celebrarla y oficializar el cambio.
Al evento han asistido el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la concejala del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva. Los letreros de la parada ya llevan el nuevo nombre.
Un barrio de bloques de pisos y torres cerca del paseo de Maragall
La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) decidió en 2022 que algunas estaciones de metro y tren cambiarían de nombre y la del Congrés fue una de las escogidas.
El Congrés i els Indians es un barrio compuesto por los bloques de pisos levantados durante el franquismo para acoger el 35º Congreso Eucarístico de 1952 y el llamado barrio de los Indians, formado por un conjunto de manzanas de indianos que se habían enriquecido en América y que levantaron torres y viviendas cerca del paseo de Maragall.
- Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes
- Unas 3.200 viviendas de Badia empezarán a pagar este 2026 el Tributo Metropolitano del AMB
- Esta calle de Barcelona será peatonal para siempre desde este enero
- Santa Coloma de Gramenet regula los usos en el parque fluvial del Besòs con multas de hasta 3.000 euros
- VIDEO | Una humareda en la estación 'Entença' corta más de una hora la L5 del metro de Barcelona
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Barcelona cierra el teleférico y el funicular de Montjuïc este febrero por revisión anual
- La alianza de Uber y el Barça llega a las calles con taxis vinilados: “Sé que me arriesgo, pero me da de comer”