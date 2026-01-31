La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians

La estación Congrés de la línea L5 del metro de Barcelona ha cambiado de nombre y a partir de ahora se llamará Congrés-Indians. La nueva nomenclatura es una reivindicación de los vecinos del barrio del Congrés i els Indians desde hace tiempo y este sábado se ha celebrado una fiesta para celebrarla y oficializar el cambio.

Al evento han asistido el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la concejala del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva. Los letreros de la parada ya llevan el nuevo nombre.

Un barrio de bloques de pisos y torres cerca del paseo de Maragall

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) decidió en 2022 que algunas estaciones de metro y tren cambiarían de nombre y la del Congrés fue una de las escogidas.

El Congrés i els Indians es un barrio compuesto por los bloques de pisos levantados durante el franquismo para acoger el 35º Congreso Eucarístico de 1952 y el llamado barrio de los Indians, formado por un conjunto de manzanas de indianos que se habían enriquecido en América y que levantaron torres y viviendas cerca del paseo de Maragall.