Las imágenes del quinto mapeo en la Casa Batlló: el artista Matt Clark reconvierte el edificio de Gaudí en un teatro de danza contemporánea

La Casa Batllóha iluminado este sábado su fachada con el mapeo monumental 'Hidden Order', obra del artista visual Matt Clark, que entremezcla un diálogo entre la danza de la bailarina japonesa Fukiko Takase y la arquitectura de Gaudí.

A través de la técnica de 'motion picture', normalmente utilizada en el cine de animación, Clark ha transformado el movimiento de Takase en la base del visionado de la fachada. Más allá del mapeo, destaca una actuación en directo de la bailarina en la Planta Noble de la Casa Batlló, que ha sido reconvertida en un pequeño teatro.

Maria Bernat, cuya familia es propietaria del edificio desde los años 80, ha declarado que es la primera vez que la Casa Batlló trabaja con elementos de danza contemporánea y que la idea original de Matt Clark surge de su propia experiencia en la Casa Batlló: "La primera vez que entró tenía la sensación de que era un organismo vivo y ha buscado la manera de enseñar esta organicidad".

Nueva exposición de arte contemporáneo

En esta línea, la colaboración de Clark y Takase no se ha limitado al mapeo. Con motivo de la quinta edición del evento en la fachada, el artista ha confeccionado una muestra de siete piezas más, titulada 'Beyond the Façade', que inaugura un nuevo espacio de exposiciones de arte contemporáneo, abierto al público a partir de este sábado en la Casa Batlló.

Dividida en tres estancias en una misma planta, la exposición refleja el legado radical de Gaudí en la arquitectura y la investigación de Clark, cuyo trabajo se centra esencialmente en la luz, la geometría y las palabras. Esta propuesta de unir exterior e interior nace de la idea que "todo lo que pasa en la fachada se traduce en el edificio", porque "la casa en sí es una obra de arte".

Con los patrones numéricos y las formas geométricas como protagonistas, la primera sala muestra dos piezas compuestas a través del movimiento de Takase, que relacionan el cuerpo humano con el espacio, idea principal de estas dos propuestas. Con la luz como protagonista, Clark también reflexiona sobre las reglas numéricas y los patrones de la naturaleza con tres obras en esta misma estancia, con las que el artista pretende reflejar la manera en que los humanos experimentan el mundo, con un cambio constante.

Noticias relacionadas

El recorrido lo cierran una obra inspirada en micropoemas del pensador y poeta Ramon Llull, al que Clark llegó gracias a su investigación sobre Gaudí, y siete elementos circulares con espejos, donde la luz y aquellos que visiten la exposición se verán reflejados.