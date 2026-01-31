Manifestación en el centro de Barcelona para exigir la ruptura de relaciones con Israel y un embargo de armas 'integral'

Una manifestación ha recorrido este sábado el paseo de Gràcia de Barcelona para exigir la ruptura de relaciones con Israel y un embargo de armas “integral”. La Guardia Urbana ha cifrado en 1.200 personas el número de asistentes, mientras que los organizadores hablan de 5.000 manifestantes. Se trata de una de las movilizaciones que se celebran este fin de semana en una cuarentena de ciudades del Estado, solo dos días después del ‘Concierto-manifestación por Palestina’, que reunió a miles de personas en el Palau Sant Jordi. En declaraciones a los medios, la presidenta de la Comunidad Palestina en Catalunya, Natàlia Abu-Sharar, ha asegurado que seguirán manifestándose hasta que se haga justicia.

Convocada por entidades como la Coalición Basta Complicidad con Israel, la Comunidad Palestina de Cataluña, el Global Movement to Gaza y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la manifestación ha comenzado alrededor de las 12 del mediodía en los Jardinets de Gràcia y ha llegado hasta la plaza de Cataluña, guiada por una furgoneta desde la que las activistas coreaban consignas a favor de Palestina.

Manifestación contra el Estado de Israel, este sábado en Barcelona. / Europa Press

Antes de empezar la marcha, una activista ha celebrado desde el megáfono la regularización de migrantes anunciada esta semana por el Estado, aunque ha lamentado que llega tarde y ha cargado contra la inacción de los políticos.

Asimismo, cuando la movilización ha llegado a la sede principal de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, se ha leído una carta del activista palestino, actualmente en prisión, Marwan Barghouti. La manifestación ha desembocado en la plaza de Catalunya, donde se han leído varios parlamentos.

“Las instituciones siguen sin estar a la altura”

En declaraciones a los medios, la portavoz de la Coalición Basta Complicidad, Alys Samson, ha exigido el embargo de armas, “el fin de todas las relaciones con el Estado genocida de Israel y la liberación de todas las presas palestinas de las cárceles israelíes”. “Hoy volvemos a decir que las instituciones siguen sin estar a la altura de la situación”, ha lamentado, al tiempo que ha criticado que congresos como el ISE o el Mobile sigan teniendo representación de empresas de Israel.

Por su parte, Ariadna Masmitjà, también conocida como Masmi, una de las activistas de la Global Sumud Flotilla, ha reivindicado que su “dinero e impuestos no deben alimentar ningún genocidio, apartheid ni ocupación” y ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a los prisioneros en Israel: “Vuestra lucha es nuestra lucha. Os vemos, os oímos y no nos detendremos hasta que se abran todas las puertas de las prisiones”.

La presidenta de la Comunidad Palestina en Catalunya, Natàlia Abu-Sharar, ha lamentado que los planes de paz que se están anunciando en Gaza no son reales. “Por eso seguimos en la calle, seguiremos en las calles, y por una Palestina libre hasta que se haga justicia. No solo queremos palabras, sino que queremos acciones ya por parte de nuestros gobiernos”, ha sentenciado.