Susto en hora punta
VIDEO | Una humareda en la estación 'Entença' corta más de una hora la L5 del metro de Barcelona
La investigación de Bombers ha obligado a cortar temporalmente el tramo central de la línea, entre Sants Estació y Diagonal
Los pasajeros del tramo central de la L5 del metro de Barcelona han vivido un susto este viernes durante la hora punta matinal. Una humareda en los andenes de la estación 'Entença', situada en pleno Eixample, ha alarmado a viajeros y personal del suburbano. Parecía proceder del convoy estacionado en la parada, si bien las causas aún no se han esclarecido.
La incidencia ha tenido lugar poco después de las nueve y ha obligado a cortar el tramo más céntrico y usado de la línea azul, entre Sants Estació y Diagonal. Así, la L5 durante más de una hora solo funcionaba de Cornellà Centre a Sants Estació y de Diagonal a Vall d'Hebron.
Fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) indican a EL PERIÓDICO que los Bomberos de Barcelona han acudido a ventilar el espacio e investigar el origen del humo, que ha quedado prácticamente extinguido en pocos minutos. Cuando han finalizado su labor, TMB ha restablecido el servicio, alrededor de las 10.15h. "No se ha producido ningún daño a ningún tren ni a ninguna persona", indica el operador público.
