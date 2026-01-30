El TSJC ordena a Barcelona renegociar el precio de la expropiación de la Casa Buenos Aires

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el precio fijado para la expropiación de la Casa Buenos Aires -establecido en 4,2 millones de euros- y ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a volver a calcular cuánto debe pagar por la finca. El tribunal considera que la valoración realizada no se ajustaba a la realidad del inmueble y ordena rehacerla corrigiendo los criterios utilizados.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, no cuestiona la expropiación del edificio, situado en la calle Mont d’Orsà, en el barrio de Vallvidrera, sino únicamente la cantidad económica establecida como compensación a la propiedad, la congregación religiosa de los Pares Paüls.

En este sentido, el TSJC da la razón parcialmente a los antiguos propietarios y anula el acuerdo adoptado en 2022 por el Jurado de Expropiación de Catalunya, que había fijado el precio en 4,2 millones de euros, y ordena la “retroacción de las actuaciones” para que el cálculo se rehaga.

El uso del inmueble

El tribunal también aborda el debate sobre el uso del inmueble. Aunque el edificio fue hotel a finales del siglo XIX, solo durante unos 15 años, el resto de su historia ha estado destinado a residencia de estudiantes, geriátrico, centro religioso y otros usos colectivos. Según la sentencia, “el uso más ajustado a la realidad es el de edificio plurifamiliar de viviendas”, tal y como concluyó el perito judicial, y no el de vivienda unifamiliar, que fue la valoración realizada por el Jurado.

Fachada de la majestuosa Casa Buenos Aires. / MAITE CRUZ

Esta corrección, subraya el dictamen judicial, “afecta directamente a la valoración tanto por el método de comparación como al residual”, los dos sistemas empleados para calcular el precio. Aunque la sentencia no fija una nueva cifra, sí modifica las bases sobre las que deberá calcularse el importe, lo que podría traducirse en un mayor coste para el Ayuntamiento de Barcelona. Así pues, hasta que el Jurado de Expropiación dicte una nueva resolución, el importe definitivo que deberá pagar por la Casa Buenos Aires queda pendiente.

El ayuntamiento pide aclaración

Ante esta nueva sentencia, desde los servicios jurídicos del consistorio se ha pedido al juez una aclaración del dictamen judicial, según han explicado fuentes municipales a EL PERIÓDICO. La batalla judicial por la Casa Buenos Aires se arrastra desde hace años entre el ayuntamiento, los antiguos propietarios y distintos colectivos vecinales.

La Casa Buenos Aires, antigua residencia de ancianos, se convirtió en un símbolo de la lucha vecinal en Vallvidrera a partir de 2019, cuando un grupo de jóvenes ocupó el edificio para frenar su reconversión en un hotel y lo transformó en un espacio comunitario.

En 2020 se llevó a cabo su desahucio y el pleno del Ayuntamiento aprobó su expropiación con el objetivo de preservar el valor patrimonial de la finca y destinarla a un proyecto de 37 alojamientos sociales para personas mayores y jóvenes, además de equipamientos de barrio.

La Casa Buenos Aires, en Vallvidrera, en una imagen de archivo de 2019. / MAITE CRUZ

En aquel momento, el pleno municipal aprobó también cambiar la catalogación de la majestuosa construcción de inspiración modernista para proteger su "singularidad arquitectónica". El consistorio calculó entonces que la expropiación costaría unos 3,5 millones de euros, si bien la oposición advertía de que los procesos judiciales que podían iniciarse encarecerían el precio final.

Pese a la aprobación municipal y al apoyo vecinal, la batalla judicial sigue abierta e incluso por momentos parece interminable. Con esta última sentencia, el futuro de la Casa Buenos Aires continúa en el aire.