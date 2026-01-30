Los premios Ciutat de Barcelona distinguen la música de El Petit de Cal Eril y los libros de Samanta Schweblin y Joan Todó

Los escritores Samanta Schweblin y Joan Todó, el artista Antoni Muntadas y el músico El Petit de Cal Eril han sido algunos de los ganadores de los premios Ciutat de Barcelona de 2025, que se entregarán el 11 de febrero, ha informado el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) este viernes en un comunicado. Schweblin ha sido premiada en la categoría de Literatura en lengua castellana por 'El buen mal', publicado por la editorial Seix Barral. El jurado ha valorado que se trata de "un libro que destaca por su narrativa, ritmo, atmósfera desasosegante y la habilidad de mantener una tensión que no decae".

En el apartado de literatura en lengua catalana, el escritor Joan Todó ha sido el ganador por 'La dolçor de viure', publicado por laBreu Edicions. Para el jurado, se trata de "un catálogo sobre la tenebrosidad e incomodidad ambiental con una serie de relatos narrativamente espléndidos", Lo define como el mejor libro de cuentos de Todó. En música, se ha galardonado a El Petit de Cal Eril.

Asimismo, el jurado ha premiado a Antoni Muntadas por su proyecto 'Tigre de Tasmània: estudi de cas del Museu de l'Extinció', por la "excelencia en la hibridación entre la práctica artística y la investigación científica" en colaboración con la investigadora principal del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Benedetta Bolognesi. Por otro lado, se ha otorgado el premio Ciutat de Barcelona de arquitectura y urbanismo a la urbanización de la plaza de las Glòries. El proyecto corresponde a la Unión Temporal de Empresas formada por Agence ter, Ana Coello y Meta Engineering. El jurado alaba la construcción de "una nueva centralidad, no simbólica sino operativa, capaz de equilibrar la ciudad, redistribuir intensidades e incorporar activamente los grandes equipamientos de su alrededor".

Además, la historiadora Neus Moran ha sido galardonada en la categoría de ensayo, humanidades e historia por la obra 'L'espoli general: La requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana (1939-1978)', publicado por L'Avenç. El traductor Arnau Pons ha sido galardonado en traducción en catalán por 'La Rosa de Ningú', de Paul Celan, publicada por LaBreu Edicions.

Audiovisuales y cultura popular

Los premios Ciutat de Barcelona también han distinguido a Jaume Claret en la categoría de audiovisuales y a Joana Moll en la de Cultura Digital. La Escola Josep Maria de Sagarra se ha impuesto en la categoría de cultura y educación.

Por otro lado, la asociación Balls a la Plaça del Rei ha sido reconocida en culturas populares y comunitarias. En esa misma categoría, ha recibido una mención especial la Primera Trobada de Músics de les Colles Castelleres del Pla de Barcelona. En artes visuales, la ganadora es Mar Arza y, en artes escénicas, el premio ha sido para la compañía La Mula.

En el ámbito científico, los galardones han reconocido el trabajo de Arnau Sebé-Pedrós en ciencias de la vida y medicina. La categoría de ciencias ambientales y de la tierra ha distinguido al Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), con autoría principal de Lucía Espasandín. La categoría de ciencias fundamentales y matemáticas ha reconocido a Xavier Tolsa; la de ciencias aplicadas e ingenierías ha premiado a Virmedex, y la de ciencias sociales y humanidades ha reconocido a Giacomo A. M. Ponzetto y Ugo Antonio Troiano.