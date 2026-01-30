El Port Olímpic sumará una exposición de coches eléctricos a la feria sobre náutica sostenible

El Port Olímpic sumará una exposición de vehículos eléctricos a la feria que por tercer año dedicará a la náutica sostenible. El puerto ha presentado la nueva edición del Barcelona Electric Marine Show, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril, y que ampliará su espacio con una oferta que considera “complementaria”.

De esta forma, a la muestra de embarcaciones eléctricas, híbridas y de hidrógeno se sumarán coches, motos, bicicletas y patinetes, todos ellos eléctricos, con opción a probar los vehículos. El evento, que organiza el puerto junto con la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos, también reunirá a la cadena de valor de ambos sectores y contará con un programa de ponencias sobre la innovación y el desarrollo de la náutica sostenible que programará la International Electric Marine Association (IEMA).

Barcelona Electric Show. Muestra de barcos eléctricos de 2025 en el Port Olímpic. / Jordi Otix / EPC

Primera línea

La descarbonización de la náutica va un paso por detrás de la automoción, reconoció durante la presentación del evento el vicepresidente de ANBE, Manel Cebrián, que señaló que “los puertos son la primera línea de defensa ante el cambio climático”. El Port Olímpic busca de esta forma "liderar la transformación de los puertos deportivos hacia la náutica sostenible", señaló la directora del puerto, Olga Cerezo. La construcción de una gran pérgola fotovoltaica con 392 placas, que suma una superficie de 765 metros cuadrados en el Moll de Gregal, ya permite a las embarcaciones consumir la electricidad generada de manera instantánea en las propias instalaciones. A ello se suman los locales habilitados a lo largo del puerto dedicados a acoger empresas del sector de la economía azul, con una ocupación actual del 75%, según fuentes del puerto.

Sin embargo, la limitación de las concesiones de los puertos deportivos, sumado a que los propietarios de las embarcaciones tienen cada vez una edad más avanzada, suponen un freno para los operadores en el momento de invertir en la transición, transmitió el director de la Federación Española de Puertos Deportivos, Jordi Caballé. No obstante, el sector se encuentra en un momento de una profunda transformación: se ha pasado de la propiedad de las embarcaciones —que conlleva elevados costes de mantenimiento— al alquiler para su disfrute en momentos concretos. Es por ello que “el menor coste económico y medioambiental de los modelos eléctricos ya está motivando un cambio entre las empresas charter”, con capacidad de inversión, aseguró Cebrián.

Durante la feria se entregarán los Premios de la Náutica Sostenible que reconocen la innovación que impulsa el ecosistema náutico.