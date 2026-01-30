Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pacto tripartito

El pleno de Barcelona aprueba definitivamente las ordenanzas fiscales para 2026

Collboni consigue el apoyo de BComú y ERC para dar luz verde a las nuevas tasas y precios públicos

DICIEMBRE | Collboni supera su segunda cuestión de confianza: el nuevo presupuesto entrará en vigor el 1 de enero

OCTUBRE | El presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026 de Barcelona superan el primer trámite con el apoyo de ERC y BComú

El pleno de Barcelona este viernes. / EUROPA PRESS

Barcelona
El pleno de Barcelona ha aprobado definitivamente este viernes las ordenanzas fiscales para 2026 con los votos favorables del gobierno municipal (PSC), BComú y ERC, y el 'no' de Junts, PP y Vox.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha conseguido finalmente el apoyo de BComú tras acordar con ellos un "salto de calidad" en la regeneración del barrio del Besòs i el Maresme, en palabras del concejal de los Comuns, Marc Serra.

"Es una de las decisiones más importantes que se adoptan en el pleno porque garantizan y estabilizan el refuerzo de los servicios públicos municipales", ha sostenido Collboni. Ha afirmado que el Ayuntamiento aumentará "la presión fiscal sobre la actividad turística y que, por tanto, redunda en el retorno positivo que debe tener esta actividad", en lo que ha cuantificado en 100 millones de euros más de recaudación.

Tripartito favorable

Por su parte, el cuarto teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha insistido en que las nuevas ordenanzas no suben los impuestos y que "no afectan a la fiscalidad de las familias".

La líder de BComú, Gemma Tarafa, ha considerado que son unas "buenas ordenanzas y continuistas del mandato anterior", y ha celebrado que vienen acompañadas de un acuerdo para impulsar la rehabilitación del barrio del Besòs i el Maresme, aumentar el IBI a grandes propietarios y defender el comercio local.

Por su parte, el concejal de ERC, Jordi Castellana, ha remarcado que las ordenanzas reflejan el esfuerzo de su partido durante muchos años para "no subir la fiscalidad a los barceloneses y fijar en el centro del modelo fiscal el turismo".

Junts, PP y VOX, contra las tasas

Desde Junts, el concejal Arnau Vives, ha alertado que el "bienestar de la clase media de la ciudad está en peligro" y ha acusado al gobierno municipal de no querer que la gente llegue a final de mes, textualmente.

En su intervención, el concejal del PP, Víctor Martí, ha criticado que las ordenanzas "nacen del sectarismo ideológico y con una total falta de voluntad de acuerdo porque se han rechazado el 100% de las propuestas de entidades y grupos", por lo que ha tachado al ejecutivo de Collboni de imponer y no gobernar.

Por último, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha afirmado que "son un nuevo ataque a los barceloneses ya asfixiados por la fiscalidad y que ignora los sectores que luchan por sobrevivir".

