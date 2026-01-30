La Guardia Urbana de L'Hospitalet requisó 340 patinetes eléctricos por incumplir la norma durante 2025

Prácticamente un patinete eléctrico requisado cada día (0,9) durante 2025 es la media que presenta el balance anual de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat. El Ayuntamiento de la segunda ciudad catalana cifra en 340 los patinetes que se incautaron el año pasado por estar modificados y superar el límite de velocidad legal. Asimismo, desde junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2025 se impusieron más de 8.100 sanciones por mal uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Más allá de las cifras, la Guardia Urbana de L'Hospitalet destaca la puesta en servicio de un cinemómetro portátil homologado, que mide de manera precisa la velocidad real de los VMP, con el objetivo de "garantizar el cumplimiento del límite legal de 25 km/h, reforzar la seguridad de las personas usuarias y de los peatones y sancionar a aquellos vehículos que puedan suponer un riesgo por circular por el espacio urbano", declara el gobierno municipal en un comunicado.

Este dispositivo permite a los agentes verificar si el VMP supera o no los parámetros técnicos y legales establecidos. El modo de empleo es sencillo: el patinete se ubica sobre el dinamómetro, se acelera hasta el máximo, y se apunta la velocidad que alcanza. El registro es "objetivo y válido para el inicio de un procedimiento sancionador en caso de incumplimiento", sostiene el consitorio. "Esta tecnología representa un paso adelante en el control de los VMP y se complementa con la acción preventiva y sancionadora que la Guardia Urbana ya aplicaba".

El cinemómetro permitirá también verificar la correcta homologación de los vehículos y sancionar a aquellos que hayan sido modificados para superar los límites establecidos, puesto que desde la Guardia Urbana se ha detectado que algunos de estos VMP pueden llegar a una velocidad máxima de 100 km/h, con el riesgo que esto supone.

La Guardia Urbana de L'Hospitalet recuerda a los usuarios de patinetes eléctricos y otros VMP "la importancia de respetar siempre las normas de circulación y los límites de velocidad, así como ajustar la conducción a las condiciones de seguridad de la vía". Las sanciones por circular con un patinete manipulado alcanzan los 500 euros.