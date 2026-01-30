Las concesiones de chiringuitos de playa de Barcelona 2026 rebasan por primera vez el millón de euros anuales de canon

La próxima primavera traerá cambios en la alineación de los chiringuitos de playa de Barcelona, al iniciarse un nuevo periodo de concesión. Pero aunque el objetivo municipal era evitar el modelo 'subasta' y primar la calidad, las nuevas adjudicaciones harán historia al rebasar por primera vez algunas ofertas el millón de euros de canon por temporada. El Ayuntamiento de Barcelona ha introducido ajustes en las condiciones del concurso que se abrió el pasado otoño, pero ello no ha impedido que algunos operadores hayan redoblado su apuesta económica, pese a intentar cumplir también con otros criterios.

El área de Parques y Jardines ha anunciado ya la selección provisional de empresas adjudicatarias en orden preferente, aunque está pendiente de emitir el veredicto final, porque algunas han de acreditar algunos de los argumentos presentados (como certificaciones medioambientales y turísticas). Cuatro empresas también han de justificar lo que se considera "alzas temerarias" en la oferta monetaria. Varios operadores excluidos por una cuestión técnica han presentado alegaciones, añadiendo de nuevo polémica al proceso.

El pasado 23 de diciembre se comunicó el resultado inicial a las empresas que habían optado por las actuales 11 posiciones de chiringuitos para 2026, así como otros tres de servicios de hamacas y parasoles no vinculados a ningún bar. Hay tres emplazamientos de estos kioscos estivales en la playa de Sant Sebastià, dos en Sant Miquel, dos en Nova Icària, tres en Bogatell y uno en la Mar Bella. Ocho chiringuitos incluyen hamacas, aunque en algunos casos, al haberse reducido la franja de arena del litoral, en menor cantidad que en la concesión anterior.

Entre las novedades del concurso, introducidas tras las reiteradas quejas del sector y del Gremi de Restauració de Barcelona, así como por las demandas de Junts para cambiar el modelo de concesión, destacan la duración de la autorización (pasa de 2 años más un año y otro más de prórrogas, a ser de 4 años), el ajuste de los precios máximos establecidos (más caros, en consonancia con las tarifas reales y los costes del montaje), cambios para evitar la 'especulación' con precios altos que luego comportan renuncias del servicio, el pago fraccionado del canon y elevar la categoría del tipo de restauración a "bar con comida rápida" para permitir el uso de generadores de calor y no solo de microondas y planchas, de manera que mejore la calidad de la oferta gastronómica.

Muchos criterios en cuenta

Fuentes de Parques y Jardines destacan que "la licitación para los servicios de temporada en las playas 2026-2029 ha apostado por la calidad del servicio, la sostenibilidad y la responsabilidad social como criterios prioritarios y, en este sentido, el criterio económico ha pasado del 35% al 15% del total de la valoración". La puntuación ha valorado aspectos concretos como la calidad de la propuesta gastronómica (con menús especiales, ingredientes de proximidad...), certificaciones ambientales o turísticas, la eficiencia energética o las instalaciones accesibles de sus lavabos, por ejemplo.

Fuentes municipales agregan que también se ha querido favorecer a los trabajadores con propuestas como la formación en género y no-discriminación, la subcontratación de empresas de economía social, o la contratación de personas en situación de paro o de exclusión social (puntuaban hasta un máximo de tres empleados). Tener personal con experiencia e idiomas, incluido el catalán, también sumaba.

Ambiente en un chiringuito, en una imagen de archivo. / JORDI OTIX / EPC

El ayuntamiento analizó las propuestas, las ponderó y a final de diciembre dio a conocer la propuesta de adjudicación a los participantes, mediante una reunión online. La primera sorpresa fue que siete empresas habían sido directamente excluidas, sin abrir el sobre de su propuesta económica, porque habían facilitado un plano del que sería su lavabo para discapacitados que no se ajustaba a los requisitos. Pero se trataba de un error técnico, ya que la empresa especializada que suele suministrarles este mobiliario proporcionó un plano equivocado a varios de estos clientes, mientras que otros sí contaron con la versión actualizada. Así lo ha constatado el propio gremio.

Algunos afectados señalan a este diario que los operadores que no presentaron ninguna documentación sobre sanitarios obtuvieron cero puntos en ese capítulo, pero siguieron en la competición. En cambio, a los que presentaron el plano equivocado se los expulsó sin derecho a subsanar este punto. Esta circunstancia dejó fuera de juego a nuevos aspirantes procedentes de Castelldefels, pero también a la empresa artífice de El Chiringuito Group, presente en Barcelona hace 25 años, y que en los últimos años había contado con Barcelona Beach y Natura Beach. Un portavoz indica que han presentado alegaciones, sin obtener ninguna respuesta del consistorio por ahora. Claman contra el riesgo de pérdida de hasta 40 empleos fijos discontinuos y acreditada experienca "sin incidencias" a lo largo de su trayectoria.

Precisamente, en este concurso no se ha contemplado la subrogación de plantillas prevista en el convenio de la hosletería, lo que también ha motivado algunas quejas sindicales.

67 ofertas de 21 licitadores

A partir de 67 ofertas procedentes de 21 licitadores, Parques y Jardines estableció hace justo un mes el orden de preferencia según las puntuaciones obtenidas, pero sin tener en cuenta aún "la justificación de las ofertas presuntamente anormales o desproporcionadas (alzas temerarias), que se han de justificar oportunamente", así como de los "requerimientos de documentación previos a adjudicar". Se "propone" la adjudicación y derechos de explotación de las autorizaciones de ocupación temporal de lo servicios de temporada de playa de Barcelona a la mayoría de operadores que ya estaban presentes en la anterior concesión. Aunque en algunos casos en emplazamientos distintos, como se detalla en el portal municipal.

De momento hace triplete la empresa Mia Mamma del Poblenou SL, consiguen dos chiringuitos Anish Rme SL, Leoni 2008 SL y Sweet Tradicion SL, mientras que se postulan para quedarse con uno Yes We Pizza SL y Random Victoria SL. Los tres lotes aparte de gestión de 100 tumbonas y 50 parasoles en Barceloneta y Somorrostro cambian de manos en algún caso al recaer en Cantina Band SL (con dos) y la UTE Barcelona Conviction. Las condiciones del concurso siguen imponiendo que sean solo tumbonas básicas, sin colchones ni elementos de diseño.

Presión económica

Aunque dos empresas han logrado hacerse con posiciones por menos dinero que en 2022 (destaca el caso de Nova Icària, donde se abonará un canon de 215.965 euros, que supone menos de la mitad), en general todas las ofertas en primera posición son más altas que hace cuatro años. Cabe destacar que los elegidos no son siempre los que hacen las propuestas más astronómicas, sino que logran la adjudicación provisional por su puntuación en otros apartados.

Pero entre los operadores a la cabeza, hay casos especialmente llamativos en la Barceloneta, como uno de los chiringuitos de Sant Sebastià, por el que se abonarán 550.027 euros por temporada (más del doble que en la anterior adjudicación) al haber incrementado un 754% el canon mínimo de salida. No obstante, el que marca un récord en la 'puja' es uno de los cotizados chiringuitos de Sant Miquel, donde dos candidatos ofrecieron más de un millón de euros. El seleccionado (Mamma Mia del Poblenou SL), con 1.018.345, no fue de hecho el mejor postor, pero incrementa en un 211% el canon mínimo.

En conjunto, hay cuatro empresas provisionalmente ganadoras de la adjudicación que han hecho ofertas con "alzas temerarias" y deberán acreditar que su propuesta es viable y fundamentada en el negocio que permite generar un chiringuito playero en Barcelona.