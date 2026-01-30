Patrimonio cultural local
Las comparsas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú superarán por primera vez las 11.000 parejas
El Carnaval 2026 conmemora tres efemérides y logra una participación récord al acto central
En 2025 | La 'merengada' tiñe de blanco el centro de Vilanova i la Geltrú en el arranque del Carnaval
Las Comparsas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú lograrán este año una participación histórica y superarán por primera vez las 11.000 parejas entre todas las modalidades. El Carnaval 2026, que se celebrará del 7 al 18 de febrero, tendrá un fuerte carácter conmemorativo con el centenario de la composición del Turuta y el 50 aniversario de la recuperación del 'Arrivo', de las Danses de Vilanova y del primer sermón del Rei Carnestoltes. El Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones por el Carnaval (FAC) destacan el crecimiento sostenido de la fiesta y la apuesta por la sostenibilidad.
El alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha destacado el carácter popular, intergeneracional e identitario del Carnaval vilanovense, mientras que la concejala de Cultura y Lengua, Eva Bolaño, ha resaltado la tarea "imprescindible" de las entidades que integran la FAC. El presidente de la Federación, Dídac Santos, ha remarcado que el Carnaval cuenta este año con un presupuesto de cerca de 254.000 euros, un 15% más que el año pasado.
Las Comparsas volverán a ser el acto más multitudinario, con una participación récord de 9.119 parejas adultas, hecho que eleva el conjunto de participantes por encima de las 11.000 parejas.
Se llevarán a cabo siete guerras de adultos, una juvenil y cuatro infantiles, con ampliación de aforos para garantizar el buen desarrollo del acto. El Ecocaramel volverá a tener presencia como apuesta por la sostenibilidad y el compromiso ambiental del Carnaval.
- Esta calle de Barcelona será peatonal para siempre desde este enero
- Los delitos en el transporte público de Barcelona han caído un 24% en el último año
- Santa Coloma de Gramenet regula los usos en el parque fluvial del Besòs con multas de hasta 3.000 euros
- Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
- Unas 3.200 viviendas de Badia empezarán a pagar este 2026 el Tributo Metropolitano del AMB
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- La alianza de Uber y el Barça llega a las calles con taxis vinilados: “Sé que me arriesgo, pero me da de comer”
- La florista más antigua de la Rambla de Barcelona sobrevivirá a la reforma: conservará su parada y ubicación