Las comparsas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú superarán por primera vez las 11.000 parejas

Las Comparsas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú lograrán este año una participación histórica y superarán por primera vez las 11.000 parejas entre todas las modalidades. El Carnaval 2026, que se celebrará del 7 al 18 de febrero, tendrá un fuerte carácter conmemorativo con el centenario de la composición del Turuta y el 50 aniversario de la recuperación del 'Arrivo', de las Danses de Vilanova y del primer sermón del Rei Carnestoltes. El Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones por el Carnaval (FAC) destacan el crecimiento sostenido de la fiesta y la apuesta por la sostenibilidad.

El alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha destacado el carácter popular, intergeneracional e identitario del Carnaval vilanovense, mientras que la concejala de Cultura y Lengua, Eva Bolaño, ha resaltado la tarea "imprescindible" de las entidades que integran la FAC. El presidente de la Federación, Dídac Santos, ha remarcado que el Carnaval cuenta este año con un presupuesto de cerca de 254.000 euros, un 15% más que el año pasado.

Las Comparsas volverán a ser el acto más multitudinario, con una participación récord de 9.119 parejas adultas, hecho que eleva el conjunto de participantes por encima de las 11.000 parejas.

Se llevarán a cabo siete guerras de adultos, una juvenil y cuatro infantiles, con ampliación de aforos para garantizar el buen desarrollo del acto. El Ecocaramel volverá a tener presencia como apuesta por la sostenibilidad y el compromiso ambiental del Carnaval.