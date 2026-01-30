Collboni garantiza que Barcelona tendrá un Museo del Transporte y estudiará ubicarlo en la Fira o Vall d’Hebron

La reclamación de la Associació Coordinadora Pro Museu del Transport para que Barcelona cuente con un Museo del Transporte ha dado este viernes un paso más tras llegar al pleno municipal. El gobierno de Jaume Collboni ha asegurado que el nuevo equipamiento “será una realidad” y se ha comprometido a estudiar la propuesta de los promotores, con dos posibles emplazamientos sobre la mesa: la Fira de Barcelona -en el histórico Palacio de Comunicaciones y Transportes de la Exposición de 1929- o en la losa de Vall d’Hebron.

La iniciativa ciudadana que ha defendido el presidente de la Coordinadora, Ferran Armengol, ante el pleno ha sido clara: una instalación museística en la que se exhiban vehículos relacionados con el transporte y con Barcelona, que esté situada en el Palacio de Comunicaciones y Transportes. Esta es una “aspiración de la ciudadanía expresada desde hace más de 60 años”, que ahora ha recibido más de 4.000 firmas. "El mensaje es inequívoco: los barceloneses quieren el Museo del Transporte de Barcelona”, ha señalado Armengol.

Antes de llegar al pleno de este viernes, el gobierno de Jaume Collboni les presentó un plan alternativo que desvirtúa un elemento que para la Coordinadora resulta clave: el emplazamiento del futuro museo. El PSC ha puesto encima de la mesa la opción de que el equipamiento pueda ir en un espacio de cerca de 3.000 metros cuadrados en la losa de Vall d’Hebron, donde está prevista una ampliación del hospital y la sede de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Debajo de la losa están las cocheras de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de Sant Genís.

El Palacio de comunicaciones y Transportes de la Fira de Barcelona. / FERRAN NADEU

Esta es una ubicación que no convence al colectivo y, aunque ven “un problema” que no esté clara la ubicación, sí les convence la idea de que pueda haber un acuerdo político para que el museo sea al menos una realidad y que pueda estudiarse ahora su instalación. “Estoy seguro que llegaremos todos juntos al final del trayecto”, ha afirmado Armengol. El resto de grupos de la oposición -Junts, BComú, ERC, PP y Vox- también han expuesto su apoyo a la iniciativa ciudadana en el debate del pleno.

El PSC, "plenamente comprometido"

La propuesta del gobierno de Collboni es el compromiso de trabajar con todas las partes implicadas para estudiar la propuesta de la Coordinadora porque asegura que está “plenamente comprometido” con la iniciativa. Entre otras cosas, tener un Museo del Transporte permitiría tener un equipamiento permanente donde exponer el patrimonio barcelonés y no sólo vinculado a efemérides puntuales, como está ocurriendo este año con el centenario del Metro.

Así lo ha defendido la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que ya ha avisado de que el ayuntamiento no puede decidir de manera unilateral que el nuevo museo se ubique en la Fira. No obstante, ha explicado que el ejecutivo avanzará en dos líneas de trabajo: por un lado, la creación de un espacio de diálogo con las instituciones implicadas para estudiar la viabilidad de ubicar el museo en la Fira, y, por otro, el análisis de la opción de la losa de la Vall d’Hebron.

Con todo, la Coordinadora ya ha avisado de que no bajarán los brazos: “Hoy cerramos una etapa y empezamos otra. Nosotros continuaremos con nuestro objetivo, ayudando siempre que se pueda al proyecto y vigilando que no se detenga”, ja zanjado Armengol.