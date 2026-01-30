El vino español se cita en Barcelona: llega la Barcelona Wine Week 2026, que prevé cifras históricas

La tradición vitivinícola en Catalunya cuenta con una larga historia que abarca siglos de producción gracias a su clima mediterráneo y a la diversidad de suelos cultivables, que han consolidado una fuerte cultura agraria en el territorio.

El vino llegó a Catalunya a través de los fenicios, griegos y romanos, siendo los últimos quienes impulsaron su cultivo en toda Hispania, especialmente en el Penedès, convirtiéndose desde antaño en una parte esencial del paisaje rural y la economía catalana.

Barcelona Wine Week 2026

En la actualidad, el vino catalán destaca por su calidad y diversidad: Catalunya cuenta con 12 Denominaciones de origen (D.O.) vinícolas que incluyen Alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona, Terra Alta, además de la D.O. Cava, que abarca varias regiones.

Para demostrar su prestigio, Barcelona vuelve a acoger un año más la exposición del vino más importante del país, la Barcelona Wine Week 2026.

Del 2 al 4 de febrero, el municipio transforma los pabellones 1 y 8 de la Fira Montjuïc de Barcelona en una gran exhibición de vinos españoles, y detallan que el evento ampliará su espacio hasta 10.800 m2, un 9% más que en 2025.

Participantes confirmados

De hecho, el evento prevé reunir a 1.300 productores vinícolas de toda España, hasta 90 denominaciones de origen y más de 26.000 visitantes profesionales, unas cifras que superan las de 2025.

Entre las empresas expositoras ya confirmadas destacan González Byass, Codorniu, Vallformosa, Marqués del Atrio, Freixenet, Juvé & Camps, Grupo Osborne, Grandes Pagos de España, Araex, Parés Baltà, Otazu, Barbadillo o El Escocés Volante.

El eje temático de la BWW 2026 girará en torno al factor humano, con especial atención al legado histórico del sector vinícola español.

Cata magistral de vinos

Por este motivo, se incluirán intervenciones de familias bodegueras con larga trayectoria y de nuevas generaciones que están asumiendo responsabilidades en las bodegas.

El programa de actividades abordará temas diversos, como las alternativas al mercado estadounidense, la inteligencia artificial al servicio de las bodegas o cómo crear experiencias que combinen vino y restauración.

La programación también incluye una cata magistral de vinos de Jerez, de la mano del periodista y sumiller Ramón Francàs.

Perfiles internacionales

Además, el programa ‘BWW likes the city’ organizará diversas actividades y experiencias para impregnar de vino la ciudad de Barcelona, gracias a alianzas con diferentes sectores del comercio, la cultura y el ocio.

La Fira de Barcelona explica que también participarán perfiles internacionales de referencia, así como Masters of Wine: de hecho, se espera un 20% más de asistencia extranjera y más de 800 compradores clave de mercados de Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suiza y China, Sudeste Asiático y países del Mercosur.

Horarios, precio y acceso

El horario varía según la jornada: los días 2 y 3 de febrero, la Barcelona Wine Week abrirá de 10.00h a 19.00h, y el día 4, y último del programa, cerrará a las 17.00h, dos horas antes.

Las entradas de visitante para un día tienen un precio de 50 euros, al cual se le ha aplicado un descuento del 17%. Para acceder los tres días, el boleto tiene un coste de 110 euros con un descuento del 15%, que ya ha sido aplicado.

Para llegar en transporte público se puede optar por las líneas L1 y L3 de metro o la L8 de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que tienen parada en Espanya, justo al lado de la Fira Montjuïc.

Alternativamente, múltiples líneas de autobús conectan la plaza Espanya con distintos puntos de Barcelona.

Colaboradores

Desde su creación en 2020, el evento cuenta con el apoyo y la colaboración de la Federación española del vino (FEV), el Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación (MAPA) y el ICEX (España Exportación e Inversiones).

También colaboran la Conferencia española de consejos reguladores vitivinícolas (CECRV), la Asociación vinícola catalana (AVC), la Interprofesional del vino de España (OIVE) y la entidad financiera, Cajamar.