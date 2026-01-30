Malestar en Sarrià ante la opción de retomar el plan para construir apartamentos en la masía de Can Raventós

La resolución del conflicto por la posesión de la masía de Can Raventós, en el barrio de Sarrià de Barcelona, se está convirtiendo en un serial que nunca acaba. Tras sendas sentencias que tumbaron el plan aprobado por el ayuntamiento en 2020 que autorizaba levantar dos bloques con medio centenar de apartamentos de lujo sobre el jardín de la finca decimonónica, el ayuntamiento se abrió a hacerse suya la reivindicación de la plataforma vecinal Defensem Can Raventós para que toda la parcela se convierta en pública. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha negociado con la inmobiliaria que es propietaria del terreno, Corp, que anunció la construcción de viviendas valoradas entre 842.000 y 2,1 millones de euros entre las calles Fontcoberta y Bonaplata. Con el escenario abierto por las resoluciones judiciales, se llegó a plantear un intercambio de solares para que el ayuntamiento cediera suelo a Corp, de modo que edificara en otros descampados de la zona, a cambio de que la titularidad de la masía y el jardín pasara a ser municipal.

No obstante, ese trueque deseado por los vecinos movilizados en Sarrià ha encallado. Defensem Can Raventós se reunió a mediados de enero con la concejala del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, y otros representantes municipales. La plataforma asegura que, en dicho encuentro, el distrito reveló que Corp se negaba en redondo a una permuta total de solares, por lo que el consistorio retomó el ofrecimiento de un intercambio parcial. De acordarse ese canje a medias, la inmobiliaria no podría edificar toda la promoción tal como la previó, pero si ocuparía parte del jardín, arrasado en el verano de 2023 en los trabajos previos a las obras nunca iniciadas.

El viraje ha causado estupor en Defensem Can Raventós. “No queremos una permuta parcial en absoluto”, esgrime. La entidad vecinal advierte que, de ceder el consistorio a que se construya en parte de la finca, se perderían metros cuadrados del jardín que se pretende abrir al vecindario. También cree que el edificio de la masía, por sí sola y sin posibilidad de adosarle un pequeño anexo, sería insuficiente para el proyecto de la Casa de Cultura que plantea, para albergar a grupos de cultura popular, actividades extraescolares y los Castellers de Sarrià, entre otros.

Operación compleja

Por su parte, ERC ha preguntado en el pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona sobre el estado de las negociaciones entre el gobierno local y Corp. Gay no se ha referido a la permuta parcial que los vecinos movilizados desechan. Por el contrario, ha manifestado que las negociaciones con Corp siguen “activas” y que todas las opciones están “abiertas”.

La concejala de Sarrià-Sant Gervasi ha observado que se trata de una “operación urbanística y patirmonial de complejidad elevada”. En todo caso, ha afirmado que el ejecutivo de Collboni busca un acuerdo “viable jurídicamente, urbanísticamente, económicamente y razonablemente”. A su vez, ha apelado que el gobierno local ha defendido “avanzar hacia el uso público” de Can Raventós en los contactos con la propiedad. También ha añadido que no deben “crearse falsas expectativas”. “La fórmula legal para obligar a un particular a vender no existe”, ha replicado Gay a Rosa Suriñach (ERC), que ha urgido al ejecutivo del PSC a instar a la promotora a aceptar una permuta total.

La exposición de la concejala no ha convencido a Defensem Can Raventós, que ha tachado sus palabras de “vacías”. “Sentimos que estamos en el día de la marmota”, han confesado sus miembros al salir de la sala de plenos. “El barrio quieren una permuta total y cuesta entender que no se consiga”, han expresado.

La plataforma ha convocado una asamblea para decidir las próximas acciones a tomar el próximo lunes, abierta a otras entidades de Sarrià. A la espera de lo que salga de la cita, sus miembros anticipan que habrá movilizaciones para exigir al ayuntamiento que no renuncie a un trueque total para que Can Raventós sea accesible a los vecinos, con un equipamiento y un refugio climático en su jardín. “Con paciencia y discreción no conseguiremos lo que es justo social y ecológicamente”, han zanjado.