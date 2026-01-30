La oposición de Barcelona carga contra Collboni por la crisis de Rodalies y el alcalde responde que exigió dimisiones

El Ayuntamiento de Barcelona ha abordado esta mañana la crisis desatada en Rodalies en un pleno extraordinario forzado por Junts, que se ha acabado convirtiendo en un debate sobre el papel del alcalde, Jaume Collboni, durante la parálisis que el servicio ha sufrido en los últimos días. La oposición ha cargado contra el alcalde, al que ha acusado de estar desaparecido mientras los trenes dejaban de circular y ser tibio con el Gobierno de España y la Generalitat. Por su parte, Collboni ha replicado que exigió dimisiones en Adif y Renfe, al mismo tiempo que ha pedido disculpas a los viajeros.

En la sesión previa al primer plenario ordinario del año, Junts, Barcelona en Comú y ERC han unido sus votos para aprobar la proposición presentada por los posconvergentes. El texto reprueba al Govern del presidene Salvador Illa por “falta de previsión, coordinación e información rigurosa”; al mismo tiempo, han achacado “falta de liderazgo político” al ejecutivo de Collboni. El PP y Vox se han abstenido, al tachar a Junts de oportunista, si bien también han criticado la gestión de las administraciones gobernadas por los socialistas. El PSC ha votado en contra.

El presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, ha opinado que la gestión del alcalde ha sido “nefasta” frente al “desastre de Rodalies”. “Ha estado seis días desaparecido, es inasumible”, ha recriminado el nacionalista, que ha declarado que, “en el momento más crítico que ha vivido Barcelona en este mandato”, Collboni “ha preferido no incomodar al PSC y al PSOE antes que defender a Barcelona”. A su vez, Martí ha instado al alcalde que acuda a la manifestación convocada el 7 de febrero para exigir soluciones en Rodalies y le ha afeado que el alcalde apareciera en las redes sociales leyendo un ejemplar de la revista Vogue mientras se encadenaban los problemas en la red ferroviaria, en una aparente actitud despreocupada. La imagen fue borrada posteriormente.

La dirigente de Barcelona en Comú, Gemma Tarafa, ha coincidido al juzgar que el gobierno local del PSC ha caído en una "desaparición absoluta" durante el colapso en Rodalies. "No le he visto en ningún medio apretando a Adif, al gobierno catalán ni al estatal", ha observado la concejala a Collboni, a quien ha emplazado a ordenar al comité asesor de infraestructuras de Barcelona que "se ponga a trabajar ya sobre Rodalies y deje el aeropuerto y su ampliación".

En la senda de Junts y Comuns, la líder local de ERC, Elisenda Alemany, ha expresado que "se ha echado en falta un alcalde que pusiera por delante de todo a Barcelona y pode delante de las siglas de su partido". A su vez, la secretaria general de los republicanos ha marcado distancias con Junts, que han llevado la situación de Rodalies a que se discutiera en el consistorio. "Durante mucho tiempo no han considerado que fuera una cuestión central y, cuando han negociado con el Estado, no han puesto esa carpeta encima de la mesa pero, si siguen po ese camino pueden contar con nuestro apoyo", ha asegurado.

Reacción "más allá" de las competencias

“Hemos reaccionado dentro del ámbito de nuestras competencias y más allá”, ha respondido Collboni. Ha defendido que, ante la crisis, se activaron informadores, guardias urbanos y los servicios de autobús y metro de la ciudad. “Denuncié y exigí dimisiones en Adif y Renfe, y dije que este caos era insaumible para la ciudadanía”, ha alegado el socialista frente a las críticas de sus rivales. Collboni ha pedido “disculpas a los usuarios” y ha enfatizado que hay que “estar al lado de las víctimas”.

En paralelo, el teniente de alcalde Jordi Valls ha recalcado que, "en los últimos 15 años", todos los partidos presentes en el pleno -"salvo Vox, que no quiere tener ninguna"- han tenido responsabilidades en el devenir de Rodalies. "Las han tenido los señores del PP, de Junts, de ERC, de los Comuns... Quizá entre todos nos las hemos exigido bien", ha evaluado el socialista, al mismo tiempo que ha abogado por un "acuerdo conjunto" entre las fuerzas de la ciudad "para que haya soluciones definitivas".

“Evidentemente, los que gobernamos tenemos responsabilidades y también los que han gobernado, pasando por el PP y Sumar, con los que gobernamos en España”, ha remachado Collboni, a modo de respuesta a los reproches de Tarafa y el popular Daniel Sirera. "Es un alcalde instalado en el no sabe no contesta", ha caricaturizado el dirigente del PP, que ha descrito a Collboni como un alcalde "sumiso con su partido y ausente en su ciudad".

"No lidera, no exige y no molesta a nadie, ni a Pedro Sánchez, ni a Illa, ni a Adif ni a Renfe", ha censurado Sirera que, al igual que Martí, ha retado al alcalde a acudir a la protesta convocada por las plataformas de usuarios de los trenes. "Si esto hubiera pasado en época de Maragall, cion un gobierno del PSOE en España, él hubiera encabezado la manifestación para exigir soluciones, porque Maragall defendía a Barcelona y usted defiende a Sánchez", ha espetado. Antes del pleno extraordinario, los concejales han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.