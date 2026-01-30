Para competiciones oficiales
Barcelona construirá una piscina reglamentaria de waterpolo en el centro de Can Felipa
La obra se ha aprobado por unanimidad en el pleno municipal, dentro de la reforma que incluirá una ampliación de las instalaciones del equipamiento situado en el distrito de Sant Martí
El PSC y ERC pactan reformar 13 instalaciones deportivas de Barcelona con 10 millones de euros
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes el Plan Especial del centro deportivo Can Felipa, ubicado en el distrito de Sant Martí, que permitirá sustituir la piscina actual y construir una nueva con las medidas reglamentarias de 33x25 metros para competiciones oficiales de waterpolo. La reforma ha recabado el apoyo de todos los grupos municipales.
El concejal de Deportes, David Escudé, ha explicado que el plan también incluye la "reforma integral" del centro deportivo. Así, se ampliará hasta la tercera planta. También se cuenta con que se mejore la relación del equipamiento con el espacio público que lo rodea.
La nueva piscina se ubicará en el subsuelo del edificio. En la planta baja, seguirá estando la entrada principal así como la recepción, los vestuarios y el gimnasio. La primera, la segunda y la tercera planta albergarán el programa deportivo del centro. La cuarta mantendrá su uso cultural, con una sala de teatro.
