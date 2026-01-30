Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De los 50.000 actuales

Barcelona negocia con el Govern elevar a 80.000 euros los préstamos de emancipación

La propuesta de ERC se aprueba en el pleno con el apoyo del PSC y BComú, la abstención de Junts y Vox y el ‘no’ del PP

ERC acuerda con Collboni complementar los préstamos de emancipación del Govern para llegar a 80.000 euros

El teniente de Economía, Jordi Valls, junto a la presidenta del grupo de ERC, Elisenda Alamany

El teniente de Economía, Jordi Valls, junto a la presidenta del grupo de ERC, Elisenda Alamany / Blanca Blay / ACN / ACN

Judith Cutrona

Judith Cutrona

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a trabajar con la Generalitat y el Institut Català de Finances (ICF) para ampliar hasta los 80.000 euros el préstamo sin intereses destinado a la compra de vivienda en la capital catalana. La iniciativa, impulsada por ERC, busca adaptar esta herramienta de financiación a los elevados precios del mercado inmobiliario barcelonés, donde la ayuda actual, limitada a 50.000 euros, resulta insuficiente para afrontar la entrada de un piso.

Así lo ha explicado el teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, en una atención a medios junto a la presidenta del grupo municipal de ERC, Elisenda Alamany, antes de debatirse la propuesta de los republicanos en el pleno municipal, que ya contaba con el apoyo del PSC. En la posterior votación, ha recibido también los votos a favor de BComú, la abstención de Junts y Vox, y el voto contrario del PP.

El planteamiento pasa por que el consistorio pueda bonificar los intereses de los 30.000 euros adicionales, una posibilidad que el ayuntamiento ya ha empezado a explorar en conversaciones con el ICF. Valls ha asegurado que lo que quiere hacer el consistorio es, como pide ERC, "adaptar" el préstamo ya impulsado por la Generalitat a la realidad inmobiliaria de Barcelona, donde los precios son mucho mayores que en otros puntos de Catalunya.

"El cambio es intentar pasar de 50.000 a 80.000 euros y que el ayuntamiento pueda bonificar los tipos de interés", ha dicho en relación a la diferencia entre la cuantía actual y la que creen que debería ofrecerse a los barceloneses. "Estamos iniciando conversaciones con el ICF para ver si esto lo podemos impulsar", ha indicado el teniente de alcalde.

(Habrá ampliación)

