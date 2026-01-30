Barcelona tiene identificados a 24.000 inmigrantes sin papeles que pueden acogerse a la regularización

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha revelado este viernes que el ayuntamiento tiene identificados a 24.000 inmigrantes que residen en la ciudad sin la documentación en regla y que pueden acogerse al proceso de regularización aprobado por el Gobierno de España, que prevé extenderse a medio millón de personas en todo el país. El edil ha puntualizado que no son los únicos vecinos de la capital catalana sin la estancia legalizada. “No quiere decir que solo se regularicen a esas 24.000 personas, hay más, desafortunadamente”, ha reconocido.

Collboni ha anunciado esta mañana que un grupo de trabajo conjunto del consistorio y la Delegación del Gobierno en Catalunya se creará el próximo lunes para “facilitar y agilizar la tramitación de las regularizaciones extraordinarias”. Los 24.000 inmigrantes sin papeles que los servicios municipales tienen detectados entrarán primero en el proceso para obtener el permiso de residencia.

“Dado que las tenemos detectadas, serán las personas sobre las que actuaremos haciendo las actuaciones más rápidas e inmediatas”, ha señalado el alcalde, que se ha reunido esta mañana con el delegado del gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. Collboni ha opinado que el proceso de regularización extraordinario acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez es una “grandísima oportunidad”.

“Por un lado, lo es para dignificar las condiciones de vida de muchas personas migrantes que, en estos momentos, se encuentran en situación irregular y, por otro lado, lo es para facilitar que se cubran puestos de trabajo”, ha subrayado. Asimismo, el alcalde ha remarcado que “muchas empresas y muchas patronales” reclaman que la concesión de los permisos de residencia a quienes ahora carecen de ellos “sea lo más ágil y lo más rápida posible para sacar del limbo legal en que se encuentran muchas personas migradas”.

Collboni no ha concretado cuándo el ayuntamiento tiene previsto acabar con los trámites que le correspondrán para regularizar a miles de personas en Barcelona, más allá de expresar que será “lo antes posible”. “Ahora estamos pendientes que el ministerio haga una instrucción de cómo aplicar esta regularización”, ha apuntado el socialista. A su vez, ha recordado que las solicitudes en el proceso extraordinario se pueden presentar hasta julio.

El alcalde ha destacado que esta no es la primera regularización extraordinaria que la plantilla del consistorio afronta. “Tenemos muchos funcionarios y funcionarias que ya habían participado en otras, con presidentes de todos los colores políticos, por cierto -ha reparado-. Pondremos la experiencia del ayuntamiento al servicio de esta gran oportunidad”.