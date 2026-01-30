Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A propuesta de ERC

Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes

El ayuntamiento se compromete a dar los "pasos necesarios" para que la ATM valore la posibilidad de rebautizar las estaciones

Una boca de metro de Glòries, en Barcelona.

Una boca de metro de Glòries, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Europa Press

Europa Press

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona valorará la posibilidad de rebautizar las paradas de metro, autobús y tranvía de Glòries como Glòries Catalanes. El consistorio se ha comprometido este viernes a estudiarlo en concordancia con el nombre original de la plaza, recortado durante la dictadura franquista y que fue restituido en 1980.

Así lo ha expresado la primera teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, que ha apoyado una propuesta presentada por ERC. Los republicanos la han formulado a través de un ruego al gobierno municipal en el pleno municipal.

Bonet ha afirmado que realizarán los "pasos necesarios" para que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) valore el cambio de nombre. La socialista también ha anunciado que el consistorio ha iniciado el proceso para recuperar el conjunto escultórico diseñado por Andreu Arriola, retirado durante la reforma de la plaza y que actualmente se encuentra en el almacén municipal de Can Tunis.

