A propuesta de ERC
Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes
El ayuntamiento se compromete a dar los "pasos necesarios" para que la ATM valore la posibilidad de rebautizar las estaciones
Esta calle de Barcelona será peatonal para siempre desde este enero
El Ayuntamiento de Barcelona valorará la posibilidad de rebautizar las paradas de metro, autobús y tranvía de Glòries como Glòries Catalanes. El consistorio se ha comprometido este viernes a estudiarlo en concordancia con el nombre original de la plaza, recortado durante la dictadura franquista y que fue restituido en 1980.
Así lo ha expresado la primera teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, que ha apoyado una propuesta presentada por ERC. Los republicanos la han formulado a través de un ruego al gobierno municipal en el pleno municipal.
Bonet ha afirmado que realizarán los "pasos necesarios" para que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) valore el cambio de nombre. La socialista también ha anunciado que el consistorio ha iniciado el proceso para recuperar el conjunto escultórico diseñado por Andreu Arriola, retirado durante la reforma de la plaza y que actualmente se encuentra en el almacén municipal de Can Tunis.
- Esta calle de Barcelona será peatonal para siempre desde este enero
- Los delitos en el transporte público de Barcelona han caído un 24% en el último año
- Santa Coloma de Gramenet regula los usos en el parque fluvial del Besòs con multas de hasta 3.000 euros
- Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
- Unas 3.200 viviendas de Badia empezarán a pagar este 2026 el Tributo Metropolitano del AMB
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- La alianza de Uber y el Barça llega a las calles con taxis vinilados: “Sé que me arriesgo, pero me da de comer”
- La florista más antigua de la Rambla de Barcelona sobrevivirá a la reforma: conservará su parada y ubicación