Barcelona arropa a las entidades de comerciantes que han logrado la capital europea del comercio local 2026

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este viernes que la elección de la capital catalana como Capital Europea del Comercio Local permitirá exportar el modelo barcelonés al resto del continente. Lo ha dicho durante la recepción en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona a las entidades impulsoras del proyecto en la Unión Europea (UE), encabezadas por Barcelona Comerç, asociación que agrupa 23 ejes comerciales de la ciudad.

Como explicó este diario el miércoles por la noche, la capital catalana se impuso a Zaragoza y Utrecht, también finalistas de la categoría destinada a grandes ciudades de más de 250.000 habitantes. Como primera titular de la capitalidad, desplegará más de un centenar de actividades a partir de este febrero, con un presupuesto de tres millones de euros de la UE.

Fue Barcelona Comerç , la entidad que aglutina los ejes comerciales del barrio de la capital catalana, con el apoyo de la federación Vitrinas de Europa, quien propuso crear esta figura en 2023. La iniciativa logró el respaldo del Parlamento Europeo. El pasado mes de octubre, Barcelona presentó su candidatura y este miércoles hasta Bruselas se desplazaron no solo representantes municipales, de la Diputación y de la Generalitat, sino también una nutrida comitiva de entidades del sector, que esperaron con muchos nervios el anuncio oficial.

Collboni ha remarcado que todos los grupos municipales han apoyado la iniciativa "desde el principio" y ha añadido que próximamente les tocará explicar la programación junto a las entidades. Por su parte, el presidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ha considerado que la capitalidad es un "éxito de ciudad" porque ha conseguido el consenso general. "Es un proyecto que nace de la sociedad civil y hemos puesto en valor un tipo de comercio muy específico. En todos los barrios hay un comercio que da servicio a los vecinos, hacemos barrios y hacemos ciudad", ha expresado.

El comercio de proximidad afronta muchos retos pero sigue siendo un puntal para la economía barcelonesa. Aporta el 13,2% del PIB de la ciudad y genera más de 152.000 empleos. El consistorio calcula que hay actualmente unos 60.000 locales comerciales activos, entre los que se cuentan hasta 200 comercios emblemáticos por su historia y singularidad.