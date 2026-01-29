El servicio de bici metropolitana AMBici alcanza los dos millones de usos en su tercer aniversario

El AMBici ha cerrado el año 2025 con un incremento del número de usuarios abonados y de viajes, que se sustentan en más de dos millones de usos en todo el año. El crecimiento en el empleo del servicio de la bicicleta pública metropolitana, de titularidad del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y gestionado por TMB, también se ha dado en lo que respecta a estaciones, abonos y horarios. De este modo, sostiene el AMB en un comunicado, se "refuerza el papel clave" del servicio, activo en 15 municipios, "para avanzar hacia una movilidad más sostenible, saludable y conectada a la metrópolis de Barcelona".

Los más de dos millones de viajes registrados durante 2025 suponen un crecimiento del 27% respecto al 2024, cuando se contabilizaron 1,6 millones. De media, el servicio, que este mismo viernes 30 de enero celebra su tercer aniversario, ha alcanzado casi 6.000 viajes diarios, lo que "le confirma como una opción de movilidad habitual para miles de personas", a tenor del ente supramunicipal. En total, desde su puesta en marcha en enero del 2023 y hasta el final de 2025, el AMBici ha gestionado un total de 5,3 millones de desplazamientos. A su vez, el número de usuarios ha crecido un 45%. "Celebramos estos datos, que reflejan que la bici sigue ganando adeptos como medio de transporte habitual", ha declarado el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón.

Además, en 2025, el AMBici ha contabilizado 23.809 suscripciones anuales activas, ante las 16.388 del 2024. Más de 3.300 de ellas corresponden al abono metropolitano (AMBici + Bicing), casi el doble que el año anterior (2.399); un dato que "pone de manifiesto una integración creciente de los servicios de movilidad pública metropolitana", explica el AMB.

Una usuaria del AMBici en la parada del Campus Diagonal-Besòs / ZOWY VOETEN

A lo largo del 2025, se han alcanzado las 232 estaciones y 2.552 bicicletas eléctricas, en comparación con las 204 estaciones y 2.255 vehículos del año anterior. "Esta ampliación ha permitido reforzar la conexión con otros medios de transporte público y ofrecer una alternativa eficiente al vehículo privado en desplazamientos cortos y medios", indica Cordón.

El 2025 también fue el año de la ampliación del horario del servicio, en respuesta, asume el AMB, "a la demanda de los usuarios". Desde el pasado 1 de agosto, el AMBici funciona de las 5 de la mañana a las 2 de la madrugada todos los días del año, mientras que anteriormente estaba operativo de 5.00 a 00.00 horas.

Presentación del modelo de bicicleta y de la estación de anclaje del servicio AMBici, en octubre de 2022 / Manu Mitru

Otra de las principales novedades del 2025 ha sido la creación del nuevo abono flexible de uno a tres días, puesto a la venta a partir del 1 de julio con el objetivo de llegar también a usuarios ocasionales y visitantes. Desde su entrada en funcionamiento, se han adquirido 5.941 abonos flexibles, lo que "confirma la buena acogida de esta nueva modalidad", asegura el AMB.

El 2025 también fue el de la consolidación del modelo de estaciones +P, que permite aparcar bicicletas dentro de la estación y fuera del anclaje cuando la parada está llena. En total, en los doce meses anteriores se han creado un total de 582 plazas de estacionamiento fuera de anclaje.

18 estaciones nuevas y 198 bicicletas más para 2026

"De cara al 2026, desde el AMB prevemos continuar ampliando y mejorando el servicio AMBici, tanto en cobertura territorial, en los municipios donde ya existe, como en calidad y capacidad de análisis para mejorar la planificación de la movilidad ciclista", ha anunciado Cordón. Así, está previsto que este año se instalen cuatro nuevas estaciones (tres en Badalona y una en Esplugues de Llobregat) con 44 bicicletas eléctricas más, para reforzar la cobertura del servicio.

Paralelamente, también se llevará a cabo un proceso participativo con los municipios que ya disponen del servicio para definir la ubicación de 14 estaciones nuevas y 154 bicicletas adicionales. Por lo tanto, en total, en el 2026 se prevé sumar 18 estaciones y 198 bicicletas al servicio AMBici.

Un usuario del AMBici circulando en la primera semana del servicio, en febrero de 2023 / JORDI OTIX

Asimismo, el AMB impulsará la grabación y el tratamiento de los datos de los GPS de las bicicletas, lo que permitirá disponer de información detallada sobre recorridos y patrones de uso para mejorar la infraestructura ciclista en los municipios metropolitanos, así como para incrementar la seguridad viaria y orientar futuras inversiones en redes ciclables.

Los 15 municipios metropolitanos donde está activo el AMBici son Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Badalona, Castelldefels, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Viladecans.