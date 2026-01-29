El lujoso hotel Mett del Tibidabo apuesta por conquistar a los barceloneses con escapadas y experiencias

Abrió sus puertas el pasado septiembre como hotel Mett Barcelona, tras rehabilitar el antiguo Gran Hotel La Florida y añadirle el lujo contemporáneo de la nueva marca a un alojamiento de 1925 muy ligado a la historia local. Y tras unos meses rodaje, este jueves ha celebrado la inauguración oficial lanzando un reto que ya está en marcha: atraer a barceloneses que busquen una ‘escapada’ o experiencias de spa y gastronomía en lo alto del Tibidabo, sin salir realmente de Barcelona. Sin embargo, la sensación desde la montaña es la de un pequeño viaje, con unas vistas panorámicas de la ciudad y su horizonte azul únicas.

En su anterior etapa, el hotel se hizo viral porque alojó a Bruce Springsteen y Barack Obama, y precisamente la suite donde compartieron experiencias ha formado parte hoy del tour para mostrar los detalles finales de la reforma.

El METT Barcelona es fruto de una alianza entre Sunset Hospitality Group SHG (como operador), Atom Hoteles (propietario) y GMA Corporate (gestor financiero), que supone una inversión de 50 millones.Tanto Víctor Martí, fundador y presidente de GMA, como Antonio González, presidente y director general de SHG, han dejado clara hoy esa voluntad de que el histórico edificio --nació como hotel, durante la guerra civil fue un hospital, a mitad de siglo se rodeó de glamur para alojar a artistas y escritores como James Stewart o Ernest Hemingway, y en 2003 volvió a emerger como el hotel de lujo La Florida--, mantenga el pulso barcelonés. “Hemos conservado la personalidad del edificio actualizando las necesidades del viajero”, ha subrayado Martí, recordando que la empresa dedicó ocho años “pacientemente” para hacerse con el hotel, que en los últimos años estaba falto de inversión y cariño.

Hasta 11 marcas hicieron propuestas para hacerse con la gestión. Pero fue Sunset quien asumió esa “visión diferente, de que el recinto tenía que ser tanto para los viajeros de todo el mundo --que lo aplauden hace cuatro meses-- como para la gente de Barcelona que quiera volver a "celebrar” sus grandes ocasiones en el establecimiento. Desde eventos a bodas. Desde noches especiales a inmersiones gastronómicas. “Nosotros transformamos activos sin que pierdan identidad”, ha insistido el líder de GMA.

Tarta conmemorativa de Christián Escribà que reproduce el edificio del Mett Barcelona. / Manu Mitru / EPC

Un evento con participación institucional, corporativa y social ha dado ejemplo de la inmersión, con un día soleado que ha permitido exhibir sus terrazas como mirador excepcional de la metrópolis, mientras un espectáculo de ‘castellers’ daba la bienvenida oficial al hotel renacido, tras una gran puesta al día.

Legado y lujo

González ha reivindicado que “patrimonio y hospitalidad contemporánea pueden coexistir” y además “estando conectados con la ciudad”. Considera la capital catalana como un mercado estratégico junto con Catalunya, donde la cadena hotelera de capital dubaití y con presencia en 26 países pronto estrenará el Casa Mett Sitges. “Creemos que el lujo se define por las experiencias, y este además es un espacio social del que queremos que los barceloneses estén orgullosos”, ha enfatizado este jueves. Esperan seducir al público local con sus 70 habitaciones, bienestar y restauración, ha insistido.

Para ello, en su web ofrecen siempre promociones y paquetes que apuntan al público local. Por ejemplo, en la actualidad, una escapada romántica de San Valentín con estancia, cena a la luz de las velas y ritual de spa; una estancia de relax con tratamiento de wellness y acceso a su spa; una experiencia culinaria con vistas a la ciudad; ofertas de dos noches por el precio de una en determinadas fechas, y otros reclamos.

Con o sin alojamiento, Mett ha hecho una fuerte apuesta por la gastronomía, mediante el espacio 1925 Vermutería, con una cocina más informal para compartir a cualquier hora del día en un espacio lleno de luz y vistas. Pero sobre todo con Albarada, una opción más elegante, con platos mediterráneos de calidad, en un salón que preside un olivo y funciona tanto tanto para cenas íntimas como grupos. Su otro pilar para atraer clientes autóctonos es el spa Valmont, con tratamientos exclusivos, pero también una de las mejores zonas de aguas de la ciudad, con una enorme piscina climatizada interior que comunica con la exterior, con la ciudad a los pies.

Ejemplo de turismo de calidad y empleo

La directora general de Turisme de la Generalitat, Cristina Lagé, ha destacado durante el acto que el hotel Mett Barcelona "trae calidad turística" a la ciudad, pero también 80 puestos de trabajo. Subrayando que aporta un valor diferencial porque es un espacio "para disfrutar" en sí mismo, lejos de estreses, donde los visitantes "querrán estar más días".

En cambio, Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, ha agradecido a los nuevos gestores el trabajo de conservación patrimonial realizado, en un edificio que aúna "historia y glamur" y representa la esencia del "turismo de calidad" que promueve Barcelona. Capaz de atraer tanto a viajeros con intereses culturales, como de negocios. Ha recordado que Barcelona creció un 1% en pernoctaciones el año pasado, y que espera un buen año, en un contexto en que Europa se posiciona como un destino "seguro" en un escenario geopolítico complejo