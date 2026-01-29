Un herido tras el choque de un camión y un tranvía en Sant Adrià de Besòs

Un camión ha chocado con un tranvía este jueves por la mañana en la calle Cristòfol Moura de Sant Adrià de Besòs.

Como consecuencia del accidente, el camión ha quedado volcado en medio de la vía y el conductor del vehículo ha quedado atrapado en la cabina, de manera que los Bombers de la Generalitat han tenido que trabajar durante unas dos horas para excarcelar al accidentado, que es el único herido del siniestro.

Los bomberos han recibido el aviso a las 9:25 horas, y cinco dotaciones se han trasladado hasta el lugar del accidente, en el barrio de La Mina.

Así, hacia las 12 del mediodía, los bomberos han conseguido liberar al conductor, que ha sido atendido por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). El conductor ha sido trasladado al Hospital del Mar en "estado menos grave", ha explicado el SEM.

El accidente ha causado una afectación en el servicio de Trambesòs, ya que se ha tenido que cortar la catenaria para poder atender la situación. El tranvía ha quedado sin servicio entre las paradas de Sant Joan Baptista y Besòs, y las frecuencias de paso de la T4, T5 y T6 han quedado alteradas hasta que el conductor ha podido ser excarcelado.