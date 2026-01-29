Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la calle Cristòfol de Moura

Un herido tras el choque de un camión y un tranvía en Sant Adrià de Besòs

Cuatro dotaciones de los bomberos han trabajado para liberar al conductor, que había quedado atrapado en la cabina del camión

En estado crítico un conductor herido tras chocar con un tranvía en Barcelona

Los Bombers de la Generalitat trabajando para excarcelar al conductor de un camión tras un choque con un tranvía en Sant Adrià de Besòs

Los Bombers de la Generalitat trabajando para excarcelar al conductor de un camión tras un choque con un tranvía en Sant Adrià de Besòs / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Sant Adrià de Besòs
Un camión ha chocado con un tranvía este jueves por la mañana en la calle Cristòfol Moura de Sant Adrià de Besòs.

Como consecuencia del accidente, el camión ha quedado volcado en medio de la vía y el conductor del vehículo ha quedado atrapado en la cabina, de manera que los Bombers de la Generalitat han tenido que trabajar durante unas dos horas para excarcelar al accidentado, que es el único herido del siniestro.

Los bomberos han recibido el aviso a las 9:25 horas, y cinco dotaciones se han trasladado hasta el lugar del accidente, en el barrio de La Mina.

Así, hacia las 12 del mediodía, los bomberos han conseguido liberar al conductor, que ha sido atendido por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). El conductor ha sido trasladado al Hospital del Mar en "estado menos grave", ha explicado el SEM.

El accidente ha causado una afectación en el servicio de Trambesòs, ya que se ha tenido que cortar la catenaria para poder atender la situación. El tranvía ha quedado sin servicio entre las paradas de Sant Joan Baptista y Besòs, y las frecuencias de paso de la T4, T5 y T6 han quedado alteradas hasta que el conductor ha podido ser excarcelado.

