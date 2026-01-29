La declaración de mercado tensionado paraliza la liberalización de 1.200 viviendas en Badia del Vallès

Badia del Vallès, pequeño municipio de 13.109 habitantes del área metropolitana de Barcelona, nació hace medio siglo como solución habitacional para miles de familias trabajadoras. Su historia está marcada por una singularidad poco común: fue el único municipio de España construido con el 100% de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Esa condición explica por qué cualquier cambio en su parque de vivienda tiene un impacto especial y por qué la liberalización prevista para 2026 se había convertido en una fecha clave.

El primer gran paso ya se produjo en 2023, cuando se liberaron 4.156 viviendas del régimen de protección oficial. Ese movimiento abrió una nueva etapa en el mercado residencial de Badia: una parte mayoritaria de los pisos dejó atrás el marco de la VPO y pasó a operar fuera del régimen protegido. El plan era cerrar el proceso en febrero de 2026, con la liberalización de las 1.216 viviendas restantes, el tramo final que debía completar el tránsito en un municipio que suma unas 5.200 viviendas. Sin embargo, esa última fase se ha paralizado.

La nueva ley que lo frena

La liberalización queda detenida por la entrada en vigor de la Ley de medidas en materia de vivienda, aprobada por el Parlament de Catalunya en diciembre de 2025. La norma establece protección oficial indefinida en las zonas tensionadas, como Badia del Vallès. En la práctica, esto implica que las viviendas que debían pasar a libre mercado en 2026 mantienen su calificación de protección oficial y no se liberarán en la fecha prevista.

A las 1.216 viviendas cuya liberalización queda en pausa se suman 104 viviendas de protección oficial gestionadas por la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Dentro de ese bloque, se incluyen 32 viviendas HPO de categoría A destinadas a jóvenes con trabajo, bajo una promoción del INCASÒL.

Badia se construyó con un reparto muy concreto. Cuando se creó, el 66% de los pisos estaban reservados para funcionarios y empleados de empresas públicas como Telefónica o Renfe. El 34% restante se destinó a trabajadores llegados de diferentes partes del Estado, mayoritariamente de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Ese origen explica en gran medida el perfil social del municipio y el peso que tiene la vivienda en la identidad local.

Rejuvenecer Badia gracias a la UAB

La liberalización total se había leído también como una palanca de futuro. El Ayuntamiento plantea la aspiración de convertir Badia en un distrito universitario vinculado a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para atraer nuevos vecinos, especialmente jóvenes. Una hoja de ruta, avanzada por EL PERIÓDICO, basada en una ubicación que juega muy a su favor: Badia está a 15 minutos a pie del campus por un camino que cruza el río Sec y la C-58.

La ciudad ha perdido población mientras otras localidades del entorno de Barcelona la han ganado y el conjunto de Catalunya ha crecido a través de la inmigración. El paisaje cotidiano de Badia lo protagonizan mujeres mayores que viven solas tras enviudar, en los pisos donde criaron familias amplias. La emancipación de los hijos ha sido siempre sinónimo de mudanza, al no haber pisos libres en la localidad.

El kilómetro cuadrado que ocupa tampoco ha permitido albergar fábricas ni oficinas, así que el consistorio necesita financiarse con una inyección extraordinaria de la Generalitat de Catalunya. El alcalde Josep Martínez (PSC) resume el objetivo de reinventar la ciudad en dos ideas clave: “Recuperar a las familias que se marcharon y dar la bienvenida a los hijos de quienes llegaron hace décadas” y, a la vez, “cuidar de los mayores, que han sido el pilar del municipio durante años”.

Crecimiento urbanístico

En la línea de convertirse en un distrito universitario, destaca el inicio formal de obras de la futura residencia universitaria de Badia, la primera de la localidad. Los primeros movimientos de tierras en el conjunto de las parcelas para la nueva expansión urbana del municipio, limítrofe con Sabadell, han arrancado este enero. El equipamiento es de iniciativa privada y contará con 319 plazas. La previsión es que esté terminado para el inicio del curso 2028-2029. El proyecto va en la línea de la de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En el acto de inicio, el alcalde aseguró que el proyecto va más allá de una operación urbanística o una inversión inmobiliaria más, puesto que supondrá "un punto de inflexión en la evolución sociológica del municipio". La residencia, de hecho, es una pieza de la primer expansión urbana que emprende el municipio. Prevé transformar un total de 11 hectáreas en la zona oeste de la ciudad, con usos residenciales y comerciales. "Pasar de ser una ciudad dormitorio a una ciudad para vivir es un gran paso", celebró.