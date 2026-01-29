Bolt planta sillas irónicas en Barcelona y augura que la futura ley del taxi alargará mucho los tiempos de espera

La plataforma de movilidad Bolt ha alertado de que la futura ley catalana del taxi "penaliza" al usuario al imponer medidas como la precontratación obligatoria de dos horas de los VTC, lo que a su parecer provocaría una caída estimada del 25% de la oferta de movilidad bajo demanda en Barcelona. Lo ha ilustrado a pie de calle con una acción promocional irónica: la instalación de sillas plegables de color verde en puntos emblemáticos de Barcelona, como el paseo de Gràcia o la discoteca Razzmatazz.

Bajo el lema #EsperaAssegut ('Espera Sentado'), simbolizan la espera que los usuarios deberían realizar si finalmente se aprueba el tiempo de precontratación de dos horas. Bolt trata así de visibilizar lo que considera una medida "absurda", según ha informado en un comunicado este jueves.

"De manera simbólica, enfatizamos que la única innovación que la nueva regulación nos permitiría es asegurarnos de que nuestros usuarios al menos esperan esas dos horas cómodamente", ha ironizado el director de Bolt en España, Daniel Georges, quien ha instado a los responsables políticos a colaborar con el sector para diseñar soluciones.

La compañía sostiene que reducción afectaría especialmente a residentes, trabajadores y turistas en una ciudad que "ya soporta una elevada presión en su sistema de transporte". Georges ha defendido que "la libertad de movilidad no debería ser un juego de espera" y ha lamentado que, mientras otras capitales europeas avanzan hacia la integración del vehículo autónomo, Barcelona debata medidas que, en sus palabras, miran al pasado.

Desde la plataforma señalan que la reducción de alternativas de transporte no solo afectará a los desplazamientos espontáneos de estudiantes y trabajadores, sino que tendrá un impacto negativo directo en sectores clave como el turismo, el ocio nocturno y la hostelería. Asimismo, Bolt advierte de que la medida fomenta la "desigualdad social", al ampliar la brecha entre quienes poseen vehículo privado y aquellos que dependen de soluciones compartidas para su día a día.