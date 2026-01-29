Barcelona renovará la ordenanza de obras para incluir multas de hasta 3.000 euros a compañías de servicios

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha avanzado que el consistorio iniciará este año los trámites para modificar la ordenanza de obras e instalaciones y servicios (OOIS), vigente desde 1991, para incluir un régimen sancionador que prevé importes de hasta 3.000 euros a compañías de suministro de servicios en casos que vulneren la ley urbanística.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al alcalde, Jaume Collboni, tras reunirse este jueves por la mañana con representantes de Aigües de Barcelona, Nedgia (grupo Naturgy), e-distribución (Endesa), Red Eléctrica Española y Telefónica para mejorar la cooperación entre ambas partes en obras en el espacio público.

"Hemos trasladado el mensaje de que hay margen de mejora en coordinación. Muchas veces hay renovaciones importantes de calles y cuando se acaban quedan cosas pendientes de las compañías. Necesitamos planificar mejor esto", y ha explicado que quieren reducir las molestias a los vecinos.

Por eso ha considerado importante la necesidad de actualizar la ordenanza porque les permitirá "simplificar trámites, reforzar el compromiso ambiental con maquinaria eléctrica y poner un régimen sancionador", en el que se establecerán tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Ha añadido que la reunión ha servido para que las compañías expresen el compromiso de invertir 600 millones desde ahora hasta 2030 para mejorar y mantener la infraestructura de servicios de la ciudad.

Mejora de calidad de las obras

Por otra parte, Bonet ha apuntado que desde el consistorio trabajarán para elaborar un "manual de calidad de las obras" que va en consonancia con la actualización de la ordenanza. El objetivo es establecer nuevos criterios para reducir el ruido de los trabajos, el volumen de escombros, mejorar la limpieza durante la ejecución de las obras o reforzar la iluminación donde haga falta.

Además, también trabajarán en otra "guía de buenas prácticas de cableado" desde el Instituto Municipal de Paisaje Urbano para evitar la sensación de desorden de cables en fachadas, que son "la cara visible de la ciudad y que suele verse abandonado".

Ventana única

La nueva ordenanza prevé reuniones periódicas entre el Ayuntamiento y las compañías para planificar las inversiones, pero también una ventana única que permita centralizar todas las peticiones municipales.

Según el consistorio, esto permitirá priorizar las actuaciones más urgentes y coordinar mejor las intervenciones, a la vez que agilizar el proceso para obtener una escomesa y así evitar la reapertura de calles con obras finalizadas.