Barcelona cierra el teleférico y el funicular de Montjuïc este febrero por revisión anual

TMB habilitará un servicio especial de bus de Paral·lel a la estación de Montjuïc que funcionará con el mismo horario

El transbordo entre la L4 y L5 del metro en Verdaguer se hará por la calle durante un año por obras

El Funicular y el Teleférico de Montjuïc  / Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Europa Press

Europa Press

Barcelona
El teleférico y el funicular de Montjuïc de Barcelona cerrarán del próximo lunes 2 de febrero al domingo 1 de marzo para realizar las tareas anuales obligatorias de revisión y puesta a punto de todos los elementos de las instalaciones.

Según ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado este jueves, se habilitará un servicio especial de bus de Paral·lel a la estación de Montjuïc que funcionará con el mismo horario del funicular, laborables de 7.30 a 20 y sábados, domingos y festivos de 9 a 20 horas.

En el caso del teleférico, TMB ha recomendado utilizar la línea 150 del bus, que va de la plaza Espanya hasta el Castillo de Montjuïc y que funciona todos los días de 7 a 21 horas, como alternativa.

