DATOS | Barcelona cuenta con 10 marcas de súper en sus mercados y ampliará la red con al menos dos más

La red de mercados municipales de Barcelona ha consolidado la presencia de supermercados de las principales marcas en los recintos municipales. El sector ha mostrado un interés sostenido por ocupar estos locales en régimen de concesión y distintos relevos y estrenos han redibujado el mapa al inicio de 2026. Sin ir más lejos, este mismo miércoles ha abierto puertas un nuevo súper en la red, un establecimiento de la multinacional Aldi, que se estrena en el mercado de Montserrat de Nou Barris un par de meses antes que el mercado complete e inaugure su reforma integral.

Apertura de puertas del supermercado Aldi en el futuro mercado de Montserrat / Jordi Otix / EPC

De las 39 plazas de abasto de la capital, hay 29 que tienen supermercado. Cabe señalar que hay dos históricas, La Concepció y la Abaceria, que lo tienen adjudicado y prevén abrirlo este verano. En la primera habrá un LIDL y en la segunda, un Consum. Por el contrario, hay seis que ni tienen súper ni parece que vayan a tenerlo en un futuro próximo: la Boqueria, El Carmel, Sant Andreu, Tres Torres, Besòs y Mercè. Y luego está el caso singularísimo del mercado de Núria, en la parte alta de Ciutat Meridiana, el único barrio de Barcelona con dos recintos alimentarios municipales. Las paradas tradicionales habían cerrado y, ante el riesgo de desabastecimiento de vecinos con dificultades de movilidad, toda la superficie se reconvirtió en un autoservicio en 2019.

Dos recintos más están en proceso de captar operador. El Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) oferta el local de Felip II por 375.000 euros, tras el cierre de un Caprabo y un Superestalvi provisional. "El local está vacío desde noviembre de 2023, pero en las últimas semanas ha venido mucha gente a mirarlo y a hacer preguntas técnicas, acompañados de persona del IMMB", apunta Montserrat Alemany, presidenta de los paradistas del recinto. Por otro lado, el Institut tiene pendiente sacar a concurso el semisótano que completará la renovación de Horta en 2028.

En otros dos casos, la administración local estudia incorporar un establecimiento de este tipo durante próximas obras de mejora. Se trata de la rehabilitación de Galvany en el marco de su centenario en 2027 y de la controvertida reforma de la Estrella del Baix Guinardó, encallada a la espera de un pronunciamiento judicial.

10 marcas y un podio ajustado

Las sucesivas adjudicaciones han propiciado una notable variedad de empresas al frente de los autoservicios. Así, un total de 10 marcas se reparten por los distritos barceloneses en un podio muy reñido.

SÚPERS EN MERCADOS DE BCN

La clasificación la lidera la cooperativa valenciana Consum, presente en cinco espacios. Opera con su enseña principal, Consum, en el mercado de la Trinitat y así lo hará también en la Abaceria. En Ciutat Meridiana, igual que en el mercado de Núria, luce la marca Charter, la división franquiciada de Consum.

Barcelona reabrirá el mercado de la Abaceria en el verano de 2026 / JORDI OTIX

“Consum no tiene una estrategia específica para instalarse en mercados, sino que busca locales que encajen con su modelo y que le permitan estar cerca de sus clientes”, expone la compañía. Subraya la apuesta por Catalunya, su “segundo mercado en número de establecimientos solo por detrás de la Comunitat Valenciana”. Sobre futuras licitaciones, sostiene que “estudiará” las propuestas que estén alineadas con su hoja de ruta, también a pie de calle.

Mercado de Santa Caterina, en una imagen reciente / MANU MITRU / EPC

La segunda posición del listado es para Caprabo, histórica marca catalana hoy propiedad del grupo Eroski y del fondo checho EP Corporate. Cuenta con 2.000 m² de superficie comercial repartidos entre Canyelles, La Barceloneta, Lesseps y Santa Caterina, que fue el primero en 2005. También tiene tiendas en los mercados de Cornellà y Molins de Rei. “Para nosotros, la opción de convivir con los paradistas de los mercados es óptima y tenemos una experiencia muy amplia”, desgrana el responsable de Desarrollo, Josep Barceló. “Con Caprabo y los puestos de los mercados, el cliente puede hacer una compra completa de los productos habituales de su cesta, se trata de ofertas complementarias”, remacha el directivo, también abierto a estudiar oportunidades de expansión.

Mercado de la Concepció, en una imagen de archivo / ELISENDA PONS / EPC

El tercero, casi empatado, es LIDL. Ya está presente en Sant Antoni, Bon Pastor y Taxonera y muy pronto desembarcará en la Concepció. “Nuestro objetivo es estar cada día más cerca del cliente y, por ello, estamos en constante búsqueda de los mejores emplazamientos, tanto en núcleos urbanos como en zonas periféricas”, apunta el gigante alemán. Prevé crecer en Catalunya -donde ya roza los 4.000 empleados y aporta 820,9 millones de euros al PIB- y en especial en el área de Barcelona, gracias a palancas como el nuevo almacén de Martorell y el que tendrá en la ZAL del Port de Barcelona en 2027.

Cuádruple empate

El listado prosigue con un empate cuádruple muy llamativo: las marcas Aldi, Spar, Carrefour y Mercadona cuentan con tres establecimientos cada una. La alemana desembarcó en los mercados hace apenas dos años, con un súper en el Poblenou en diciembre de 2024. El pasado noviembre se estrenó en Fort Pienc gracias a un acuerdo privado con Mercadona, quién tenía hasta entonces la concesión. Con Nou Barris alcanza ahora el triplete.

Primer día de apertura del supermercado Aldi del mercado de Montserrat, este miércoles / Jordi Otix / EPC

En cuanto a Spar, la empresa Miservi compró a Estalsa y a finales de 2024 culminó el cambio de denonimación de sus cuatro locales Superestalvi. Tres están en mercados (Les Corts, Clot y Sarrià) y el cuatro en la calle València, justo frente a la Concepció. Carrefour tiene locales en los mercados del Guinardó, de Provençals y de Hostafrancs, este último con actuaciones de mejora en marcha. La distribuidora valenciana Mercadona, líder en España, cuenta con puntos de venta en espacios emblemáticos como el Ninot y Sants, además del recinto moderno de La Guineueta.

Noticias relacionadas

Finalmente, Bonpreu ha afianzado su entrada en los equipamientos alimentarios con Sagrada Família y Llibertat, dos enclaves paradigmáticos del público local de clase media. La francesa Auchan debutó en 2018 en Sant Martí con su primer súper Mi Alcampo. Por último, la catalana Ametller Origen regenta un autoservicio selecto en Sant Gervasi desde 2017.