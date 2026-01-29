Unas 3.200 viviendas de Badia empezarán a pagar este 2026 el Tributo Metropolitano del AMB

Tres de cada cuatro vecinos de Badia del Vallès notarán un cambio en sus impuestos a partir de 2026. La reforma fiscal del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), aprobada el pasado otoño tras varias sentencias del Tribunal Supremo, implicará que unas 3.200 viviendas del municipio empiecen a pagar el Tributo Metropolitano, un recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI) que sirve para financiar los servicios metropolitanos.

Hasta ahora, en Badia alrededor del 75% de las viviendas residenciales estaban exentas del impuesto porque su valor catastral quedaba por debajo del límite sujeto a tributación. Esa exención se mantuvo durante 2025 de forma excepcional, pero con la nueva normativa desaparece y el número de contribuyentes se incrementa.

En cifras, en 2026 empiezan a tributar 4.279 fincas de Badia. Aun así, no todas acabarán pagando: aproximadamente un 25% seguirá sin abonar nada porque el recibo sería inferior a 5 euros al año, un importe tan bajo que queda exento. El cambio real lo notará el resto: unas 3.200 viviendas recibirán el recibo por primera vez.

Un recibo medio de 13 euros al año

Las cantidades previstas, según las estimaciones disponibles, son moderadas. La media será de 13 euros anuales. La mitad de los hogares pagará entre 5 y 10 euros al año, y la otra mitad abonará entre 14 y 18 euros, con un máximo estimado de 18 euros anuales. Además, como el tributo suele cobrarse en dos plazos, muchos vecinos lo verán como pagos semestrales de pocos euros, aunque el importe exacto dependerá del valor cadastral de cada vivienda.

Este cambio en Badia forma parte de una reforma más amplia. El AMB ha tenido que rehacer el tributo después de reiterados reveses judiciales, especialmente por la eliminación de la exención que beneficiaba a muchas primeras residencias. De hecho, la recaudación del Tributo caerá este 2026 en unos 40 millones. Pero la reforma no solo afecta a quién paga: también cambia cómo se calcula el recibo.

Otro punto importante es que desaparecen las reducciones en la cuota. Hasta 2025, el AMB aplicaba descuentos que en algunos casos podían suponer cientos de euros al año por hogar, y que ya no se podrán usar en 2026. Para evitar que esta pérdida de descuentos provocara subidas muy fuertes en los hogares que ya pagaban el tributo, el AMB ha tomado una medida compensatoria: bajar el tipo impositivo.

Más contribuentes para enfriar el recibo

La institución confía en que, con esta rebaja, los hogares que ya pagaban el tributo no sufran aumentos superiores al 10% al año, pese a que se eliminen las reducciones. A la práctica, el AMB intenta equilibrar dos efectos: que entren nuevos contribuyentes (como sucede en Badia) y que no se dispare el recibo de quienes ya estaban pagando.

Con la nueva ordenanza fiscal, el tipo impositivo del Tributo Metropolitano se fija en el 0,045% sobre el valor catastral de la vivienda, un porcentaje mucho más bajo que el anterior 0,2%. Este ajuste llega también después de cambios previos derivados de sentencias que afectaron al trato fiscal de ciertos inmuebles especiales (los llamados BICES, vinculados a grandes instalaciones). Con su nuevo diseño fiscal, el AMB busca consolidar un reajuste del esfuerzo fiscal entre contribuyentes.