Tras haber culminado el realojamiento

Albiol pide permiso a la Generalitat para desalojar el asentamiento del puente de la C-31 en Badalona

Una vez finalizado el realojamiento de personas que provenían del B9, el Ayuntamiento apela a la ordenanza de civismo que prohíbe la acampada

La Generalitat da por finalizado el realojamiento de migrantes del B9 que acampaban bajo el puente de la C-31 en Badalona

Dos agentes de la Guàrdia Urbana de Badalona frente al asentamineto de los desalojados del B9 bajo la autopista C-31, a finales de año / Zowy Voeten

ACN

Badalona
El Ayuntamiento de Badalona ha pedido permiso a la Generalitat para actuar bajo el puente de la C-31 y poder desalojar el asentamiento que se ha instalado tras la desocupación del B9. Los terrenos afectados son de dominio de la autopista y, por lo tanto, la Generalitat es la titular.

Tras haber finalizado este miércoles el realojamiento de las personas sin techo provenientes del B9, y que se habían instalado bajo el puente de la C-31, el gobierno municipal quiere dejar de hacer la vista gorda con el resto de acampados y apela a la ordenanza de civismo que prohíbe expresamente "acampar sin autorización municipal". La misma ordenanza ya especifica que esto se traduce en "el instalar tiendas de campaña o carpas", así como impulsar una "acampada organizada".

La prohibición de acampar ya fue el motivo que esgrimió el Ayuntamiento durante las primeras horas posteriores al desalojo de mediados de diciembre, cuando parte de las personas expulsadas del B9 se quisieron instalar en la plaza situada ante el antiguo instituto. Echados de allá, acabaron instalándose bajo la C-31.

En cuanto a la acampada actual que el Ayuntamiento de Badalona quiere también erradicar, ya sin integrantes del antiguo B9, el consistorio detalla que los Servicios Sociales municipales han hecho seguimiento en las últimas semanas de la veintena de personas que permanecen todavía bajo el puente de la autopista.

Por otro lado, desde el consistorio aseguraban este miércoles que algunas de estas personas han llegado de otras ciudades. Se habría producido, explican, un "efecto llamada", después de que este lugar fuera donde las entidades sociales centralizaban la ayuda (se servían comidas y los vecinos llevaban ropa) al sinhogarismo después del caso B9.

Albiol pide permiso a la Generalitat para desalojar el asentamiento del puente de la C-31 en Badalona

