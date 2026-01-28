Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva ordenanza

Santa Coloma de Gramenet regula los usos en el parque fluvial del Besòs con multas de hasta 3.000 euros

El documento fija zonas de acceso prohibido y de acceso restringido para preservar el refugio de la biodiversidad

La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso

Parc Fluvial del Besòs

Parc Fluvial del Besòs / Marc Asensio Clupés

ACN

ACN

Santa Coloma de Gramenet
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha aprobado una nueva ordenanza que regula los usos en el parque fluvial del Besòs, uno de los espacios al aire libre más utilizados en la ciudad.

Con el objetivo de salvaguardar los valores naturales, la seguridad de los usuarios y la compatibilidad de usos de ocio con el desarrollo del refugio de la biodiversidad, el consistorio fija nuevas limitaciones y se dota de un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros. En la zona de uso público ―el espacio de césped en el cauce del río y los viales asfaltados― se prohíben actividades que puedan perturbar la convivencia o el ecosistema. También se marcan zonas de acceso prohibido o restringido del refugio de la biodiversidad destinadas principalmente a la investigación científica.

Así, se prohíben de manera específica una treintena de acciones, como cualquier tipo de contacto directo con el agua del río o las balsas, la manipulación de cualquier elemento natural, la alimentación de la fauna silvestre, la caza, la pesca o el vertido de residuos. Tampoco se pueden hacer acampadas, picnics masivos, barbacoas o cualquier tipo de fuego.

En cuanto a las vías asfaltadas, se prohíbe la circulación de vehículos motorizados o la circulación de bicicletas y patinetes fuera de los viales señalizados. En todo este ámbito también queda prohibida la organización de actividades multitudinarias, botellones, la venta ambulante, la prostitución, las pintadas o el vuelo de globo, drones o aviones teledirigidos, entre otras.

TEMAS

