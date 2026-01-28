Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ESORodaliesAP-7Clasificación ChampionsBorrasca KristinPensionesMuseos gratisJosé Luis ÁbalosJedetVirus NipahElecciones Aragón
instagramlinkedin

Buon appetito!

Uno de los restaurantes más típicos de cocina italiana baja la persiana en Barcelona después de 16 años

La Unesco incluye la gastronomía de Italia en su lista de Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

Baja la persiana el primer restaurante italiano que abrió en Barcelona: mueren sus dos fundadores en menos de 8 meses

Estos son los restaurantes de Catalunya con estrella Michelín más baratos para comer este 2026: menús y precios

Pizza en el horno de piedra.

Pizza en el horno de piedra. / Archivo

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cocina italiana es una de las gastronomías mejor valoradas del mundo por su sabor, variedad y tradición. Platos como la pizza, la pasta o el risotto forman parte del día a día de millones de personas y han traspasado todas las fronteras del planeta. 

Su importancia cultural es tan grande que en 2025 la Unesco la reconoció como Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, destacando no solo sus recetas, sino también la forma de cocinar, compartir y disfrutar.

Uno de los secretos de la cocina italiana es la sencillez: utiliza pocos ingredientes, pero de buena calidad, como el aceite de oliva, el tomate, el queso o las hierbas aromáticas. 

Una de las opciones más habituales

Cada región tiene platos propios y sabores característicos, lo que hace que sea una gastronomía muy diversa y rica. Además, muchas recetas se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la tradición.

En España, la cocina italiana gusta muchísimo, y es una de las opciones más habituales cuando se sale a comer fuera, ya que combina bien con nuestros gustos y costumbres. La pizza y la pasta son platos muy populares entre jóvenes y adultos, y se consumen tanto en restaurantes como en casa.

Franquicia de platos italianos

De hecho, una de las cadenas más famosas en nuestro país es La Tagliatella que, aunque su origen sea español, ofrece una gran variedad de platos hechos ‘a la italiana’. 

La franquicia abrió sus puertas en 2003, de la mano del cocinero sevillano Juan Manuel Chacón.

Ahora, después de más de 20 años en las calles españolas, Tagliatella tiene más de 220 restaurantes repartidos por toda España, Andorra y Portugal y cada año más de 14 millones de clientes visitan esta marca, según L'Express Franchise, una plataforma digital de análisis de franquicias

Cerrado permanentemente

Catalunya es la comunidad autónoma con más restaurantes: la franquicia tiene un total de 72 en el territorio, 45 de ellos en la provincia de Barcelona.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que uno de estos locales ha cerrado sus puertas definitivamente.

Se trata del establecimiento ubicado en los bajos del antiguo edificio Zurich, en la Avinguda Diagonal de Barcelona.  

El restaurante abrió en abril de 2010 y ahora, tras casi 16 años con los hornos en funcionamiento, ha puesto fin a su trayectoria

Se desconocen los motivos

Los motivos del cierre se desconocen, pero la clausura llega un mes después de la venta del edificio a la entidad bancaria Banca March por 40 millones de euros. 

Como indican en su web oficial, el objetivo de la adquisición es establecer su nuevo centro de negocio y sede en Catalunya, concretamente “en el eje comercial más exclusivo de la ciudad, entre Passeig de Gràcia y la plaza Francesc Macià”. 

Reformas en el local

La Tagliatella de Diagonal no ha sido la única en cerrar sus puertas: el establecimiento ubicado en el centro comercial L’Illa Diagonal se encuentra cerrado temporalmente, aunque en este caso el motivo son las reformas del local.

Noticias relacionadas

Desde 2011, la cadena La Tagliatella forma parte de AmRest, un conglomerado polaco de restauración que gestiona marcas de renombre internacional como Starbucks, Pizza Hut, Pizza Hut y Burger King. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
  2. Los delitos en el transporte público de Barcelona han caído un 24% en el último año
  3. La florista más antigua de la Rambla de Barcelona sobrevivirá a la reforma: conservará su parada y ubicación
  4. Interior propone sancionar a un bombero por sus 'mensajes machistas' tras un manifiesto crítico de un centenar de efectivos del cuerpo
  5. Un atropello accidental en Tres Torres ralentiza una hora las líneas de FGC del Vallès
  6. La gran concesión de agua para ocho ciudades del área de Barcelona ascenderá a 1.000 millones
  7. Rodalies permitirá viajar gratis durante un mes por la crisis del servicio
  8. Francesc Bailón, antropólogo: “Los groenlandeses están preocupados, nunca han vivido una guerra”

Collboni prevé viajar a Palestina antes de verano para presentar el Distrito 11

Collboni prevé viajar a Palestina antes de verano para presentar el Distrito 11

La Generalitat da por finalizado el realojamiento de migrantes del B9 que acampaban bajo el puente de la C-31 en Badalona

La Generalitat da por finalizado el realojamiento de migrantes del B9 que acampaban bajo el puente de la C-31 en Badalona

Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona

Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona

Uno de los restaurantes más típicos de cocina italiana baja la persiana en Barcelona después de 16 años

Uno de los restaurantes más típicos de cocina italiana baja la persiana en Barcelona después de 16 años

Barcelona da el empujón final al Pla Endreça con 200 millones y pone el foco en escaleras mecánicas y ascensores

Barcelona da el empujón final al Pla Endreça con 200 millones y pone el foco en escaleras mecánicas y ascensores

Pilladas en un centro comercial de Barcelona tras robar ropa valorada en más de 550 euros y llevársela puesta

Pilladas en un centro comercial de Barcelona tras robar ropa valorada en más de 550 euros y llevársela puesta

Barcelona disfrutará de un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín

Barcelona disfrutará de un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín

Mataró confía en posicionar a nivel estatal su ecosistema empresarial en el año en que la ciudad ostenta la capitalidad de la economía social

Mataró confía en posicionar a nivel estatal su ecosistema empresarial en el año en que la ciudad ostenta la capitalidad de la economía social