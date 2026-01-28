Detenciones
Pilladas en un centro comercial de Barcelona tras robar ropa valorada en más de 550 euros y llevársela puesta
La Guardia Urbana arrestó a dos personas en Glòries por las prendas de moda y a tres menores en Ciutat Vella por hurtar una mochila
Una nueva operación contra la multirreincidencia en el área metropolitana deja 71 detenidos y 38 investigados
Los Mossos investigan el robo de joyas a una mujer que las reconoció en un 'compro oro' de Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona interceptó este lunes a dos personas en el centro comercial Westfield Glòries por un patoso robo. Agentes de paisano detectaron que salían con muchas pisas de una tienda de moda y las registraron por si llevaban algun artículo indebido. Y, en efecto, les encontraron mercancía sustraída "valorada en más de 550 euros", ha explicado el cuerpo policial en una nota.
Se habían llevado puestas las prendas, "escondidas" bajo su propia ropa, "así como unas tijeras usadas para desactivas las alarmas de los artículos", añade. El material recuperado fue devuelto al establecimiento víctima del hurto.
Por otro lado, la Guàrdia Urbana ha informado también de otro caso reciente de sustracción interceptado, en esta ocasión en Ciutat Vella. Una persona acudió el martes a la Oficina de Atención Ciudadana de la plaza Sant Miquel a informar del hurto de su mochila.
En ella había varios dispositivos electrónicos con geolocalización, que permitió iniciar un seguimiento y "localizar y detener a los autores de los hechos, que resultaron ser tres menores". La mochila, con un ordenador portátil, unos auriculares Airpods y dinero en efectivo, fue entregada a la persona propietaria.
