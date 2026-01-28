Mataró confía en posicionar a nivel estatal su ecosistema empresarial en el año en que la ciudad ostenta la capitalidad de la economía social

El 2026 es el año de Mataró como 'capital española de la economía social' y este miércoles la ciudad ha dado el pistoletazo de salida a la programación de actos, que tiene como objetivo "posicionar a Mataró y a su ecosistema de empresas" del sector (cooperativas, sociedades laborales o centros especiales de trabajo de iniciativa social) como un "nodo de referencia estatal en el desarrollo del modelo económico social, cooperativo y solidario", declara el gobierno municipal liderado por David Bote (PSC).

La capitalidad mataronense fue anunciada el pasado mes de octubre por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz: "Mataró combina una rica tradición cooperativa, que comenzó en 1864 con la creación de la primera cooperativa en España, la Obrera Mataronense", apuntaba la ministra. Desde 2020, el Ministerio de Trabajo y Economía Social designa una ciudad como capital española del sector, que se convierte en el escenario de actividades, eventos, jornadas y encuentros para difundir la economía social. Mataró toma así el relevo de ciudades como Murcia, València, San Sebastián, Santiago de Compostela y Teruel. Se trata no solo de la primera ciudad catalana que cuenta con esta distinción, sino también de la primera que lo obtiene sin ser capital de provincia.

El Ayuntamiento asegura que la elección de Mataró como capital española de la economía social "se fundamenta en el tejido sólido de economía social y solidaria del municipio y en la cooperación entre administraciones, universidad, empresas y entidades", que son más de un centenar. "La programación reflejará esta riqueza", sostiene el gobierno municipal.

La presentación de los actos se ha llevado a cabo en la Nau Gaudí de Mataró, con la asistencia del alcalde Bote, el concejal de Promoción Económica, Sergi Morales, y el director de la Cátedra de Economía Social y Solidaria del TecnoCampus y comisionado de esta capitalidad, Eloi Serrano. El acto también ha contado con las intervenciones del director general de Economia Social i Solidaria y Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, David Bonvehí, y la jefa de la Oficina Tècnica d'Estratègies pel Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, Maria Sol Lage.

'Reducir desigualdades, crear futuro'

La capitalidad, que tiene como lema 'Reducir desigualdades, crear futuro', dará inicio de forma oficial el próximo lunes 9 de febrero con un acto en el TecnoCampus. Además, la inauguración servirá para presentar oficialmente el Centre d'Anàlisis i Desenvolupament de l'Economia Social de Catalunya (CADESC), que se constituyó el pasado mes de octubre, por parte de Eloi Serrano y Juanjo Llopis, director y presidente del CADESC respectivamente. A continuación, el exprimer ministro de Italia y presidente del Instituto Delors, Enrico Letta, ofrecerá la conferencia 'Principales retos de Europa como oportunidad para la Economía Social'. Ya por la tarde, se hará el lanzamiento de la Alianza de la Red de Jóvenes para la Economía Social con la presencia de la ministra de Juventud e infancia, Sira Rego, además de diferentes organizaciones de jóvenes y economía social.

Participarán en la presentación el segundo teniente de alcalde, Sergi Morales; la ministra Díaz; la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero; el alcalde Bote; la presidenta del Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad de la Diputació de Barcelona, Alba Barnusell; y el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Antoni Pedreño. La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con la participación de la Generalitat de Catalunya y de la Diputació de Barcelona. Colaboran asimismo la Xarxa de Municipis de l'Economia Social y Solidària (XMESS) y CEPES.