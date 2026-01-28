Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras 13 años

La librería Librerío de la Plata de Sabadell cerrará el 31 de marzo

El establecimiento, especializado en la literatura latinoamericana, bajará la persiana por no poder asumir una subida del precio del alquiler

Una locura justificada: Cecilia Picún nutre en Sabadell una librería dedicada (o casi) a los autores latinoamericanos

Cecilia Picún, de la librería 'Librerío de La Plata'

Cecilia Picún, de la librería 'Librerío de La Plata' / Anna Mas

El Periódico

El Periódico

Sabadell
La librería Librerío de la Plata, situada en la céntrica calle de Sant Jaume de Sabadell, cerrará definitivamente el 31 de marzo, después de 13 años de vida.

El establecimiento, especializado en literatura latinoamericana abrió sus puertas el 14 de febrero de 2011 y precisamente el próximo sábado 14 de febrero cuando tenga lugar la fiesta de despedida: "Celebraremos 13 años de buena vida lectora", declara la librera Cecilia Picún.

La noticia del cerrojazo fue avanzada por 'La Vanguardia', y confirmada por la misma librería con un mensaje en las redes sociales poco tiempo después. "Muchas cosas han pasado en estos trece años, han sido una parte de crecimiento personal, espero que también lo haya sido para la ciudad, hemos formado una comunidad", asegura Picún. "Hemos leído mucho y conversado mucho, en los clubes y cara a cara".

El cerrojazo se debe a que la propiedad no les ha renovado el contrato de alquiler, lo que imposibilita continuar con el negocio como hasta ahora. Las palabras de Picún en su mensaje de despedida han sido de "agradecimiento de corazón" a la comunidad lectora que se ha creado tras trece años.

"En tiempos en que todo es breve y efímero confiamos en que nos guarden un lugar en la memoria y en el corazón, buena lectura", ha finalizado Picún.

TEMAS

