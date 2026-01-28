'Spe Salvi'
La Iglesia de Barcelona lanza una red de detección y ayuda para evitar suicidios
Cuenta con un teléfono de atención directa y el apoyo de la "extensa red de comunidades parroquiales"
La Iglesia de Barcelona ha impulsado un servicio de prevención, detección y abordaje de las conductas suicidas, bajo el nombre de Spe Salvi, con el que quiere establecer "una red de detección y acompañamiento con toda la comunidad cristiana".
El servicio, basado en la segunda encíclica del papa Benito XVI, es una nueva parte pastoral de la Iglesia que cuenta con un teléfono de atención directa y el apoyo de la "extensa red de comunidades parroquiales" del Arzobispado de Barcelona, informa la institución en un comunicado de este miércoles.
Todos los presbíteros y laicos que colaboren la harán como "centinelas en la detección y acompañamiento de conductas suicidas", y todos los sacerdotes y agentes de pastoral de la archidiócesis contarán con una guía específica realizada con el apoyo de entidades especializadas y la Conselleria de Salud de la Generalitat.
Asimismo, se repartirán trípticos en todas las parroquias para que los laicos que colaboren tengan también herramientas para poder ayudar a personas en riesgo. La iniciativa de la Iglesia de Barcelona está avalada por la Generalitat, que la ha incluido dentro del Pla Nacional de Prevenció al Suïcidi de Catalunya (Plapresc).
