ERC acuerda con Collboni complementar los préstamos de emancipación del Govern para llegar a 80.000 euros

El grupo municipal de ERC ha acordado con el gobierno barcelonés de Jaume Collboni incrementar los préstamos de emancipación del Govern para llegar a los 80.000 euros, el importe que calculan que cuesta hoy en día la entrada de un piso de compra en la capital catalana.

La propuesta ha sido presentada este miércoles por la líder de los republicanos en el consistorio y secretaria general del partido, Elisenda Alamany. Ha pedido el apoyo a Junts y BComú en el pleno de este viernes para allanarle el camino a la medida, que ha confiado en que el año que viene pueda ponerse en marcha.

"La clase media y trabajadora también tiene derecho a tener una propiedad en la ciudad donde ha nacido y ha crecido", ha sostenido Alamany. Según ella, existen muchos jóvenes con empleos estables que no pueden ahorrar para comprarse una vivienda en Barcelona, compitiendo con fondos inversores y 'expats'.

De este modo, el consistorio completaría los 50.000 que contempla la Generalitat con sus préstamos Habitatge Emancipació, gestionados a través del Institut Català de Finances (ICF), con hasta 30.000 euros más. El objetivo es "adaptar este instrumento a la situación" de la capital catalana, donde los inmuebles son más caros.

Como en el caso del Govern, los préstamos municipales se pagarían una vez el beneficiario haya acabado de pagar su hipoteca. Para evitar 'pelotazos', incorporarían una serie de "cláusulas antiespeculativas" que, según ha explicado Alamany, deberá ser definidas por el gobierno municipal para adaptar la medida lo mejor posible al caso de Barcelona.