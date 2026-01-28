Cuatro detenidos en Rubí tras caer una red que traficaba cocaína en Galicia

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada al tráfico de cocaína en la localidad gallega de Ferrol, cuya operación se ha saldado con seis detenidos, cuatro de ellos en Rubí (Barcelona), donde almacenaban dinero en metálico y tres personas en situación irregular custodiaban diversas plantaciones de marihuana, informa en un comunicado este miércoles. Uno de los detenidos ya ha ingresado en prisión.

La investigación se inició a mediados de 2025 cuando se supo de la distribución de cocaína en el barrio Inferniño de la ciudad. Los agentes constataron que la red centralizaba la recepción de pedidos a través de un teléfono, y tras la recepción de los encargos, se enviaba a los repartidores a hacer las entregas en coche o patinete eléctrico con un horario de atención a cualquier hora del día.

El operativo permitió desactivar seis puntos de venta y se intervinieron más de 10.000 dosis de cocaína de gran pureza, 60.000 euros, tres vehículos y diversos efectos para adulterar y manipular las sustancias.

Gran rotación de peones

Por otro lado, la organización adoptaba importantes medidas de seguridad en la distribución al pormenor, como cambiar cada dos o tres meses de vendedores para dificultar que fuera identificados por la policía. Estos peones iban a Ferrol y tras su "periodo de venta" regresaban a sus domicilios en Madrid o Barcelona.