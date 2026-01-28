Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBorrasca KristinClasificación ChampionsJordi PujolNieve MadridJosé Luis ÁbalosPensionesMenopausiaIsabel SartoriusIbizaElecciones AragónAuroras boreales
instagramlinkedin

Banda criminal

Cuatro detenidos en Rubí tras caer una red que traficaba cocaína en Galicia

En el Vallès almacenaban dinero en metálico y tenían a tres personas sin papeles custodiando plantaciones de marihuana

Rubí activará la ZBE en diciembre de forma progresiva hasta el 2028

Los Mossos detienen a 19 miembros de una banda de estafadores inmobiliarios en Rubí, Manresa y Sevilla

Cocaína y dinero intervenido tras desarticular la red criminal

Cocaína y dinero intervenido tras desarticular la red criminal / POLICÍA NACIONAL

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada al tráfico de cocaína en la localidad gallega de Ferrol, cuya operación se ha saldado con seis detenidos, cuatro de ellos en Rubí (Barcelona), donde almacenaban dinero en metálico y tres personas en situación irregular custodiaban diversas plantaciones de marihuana, informa en un comunicado este miércoles. Uno de los detenidos ya ha ingresado en prisión.

La investigación se inició a mediados de 2025 cuando se supo de la distribución de cocaína en el barrio Inferniño de la ciudad. Los agentes constataron que la red centralizaba la recepción de pedidos a través de un teléfono, y tras la recepción de los encargos, se enviaba a los repartidores a hacer las entregas en coche o patinete eléctrico con un horario de atención a cualquier hora del día.

El operativo permitió desactivar seis puntos de venta y se intervinieron más de 10.000 dosis de cocaína de gran pureza, 60.000 euros, tres vehículos y diversos efectos para adulterar y manipular las sustancias.

Noticias relacionadas

Gran rotación de peones

Por otro lado, la organización adoptaba importantes medidas de seguridad en la distribución al pormenor, como cambiar cada dos o tres meses de vendedores para dificultar que fuera identificados por la policía. Estos peones iban a Ferrol y tras su "periodo de venta" regresaban a sus domicilios en Madrid o Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
  2. Los delitos en el transporte público de Barcelona han caído un 24% en el último año
  3. La florista más antigua de la Rambla de Barcelona sobrevivirá a la reforma: conservará su parada y ubicación
  4. Interior propone sancionar a un bombero por sus 'mensajes machistas' tras un manifiesto crítico de un centenar de efectivos del cuerpo
  5. Un atropello accidental en Tres Torres ralentiza una hora las líneas de FGC del Vallès
  6. La gran concesión de agua para ocho ciudades del área de Barcelona ascenderá a 1.000 millones
  7. Rodalies permitirá viajar gratis durante un mes por la crisis del servicio
  8. Francesc Bailón, antropólogo: “Los groenlandeses están preocupados, nunca han vivido una guerra”

La alianza de Uber y el Barça llega a las calles con taxis vinilados: “Sé que me arriesgo, pero me da de comer”

La alianza de Uber y el Barça llega a las calles con taxis vinilados: “Sé que me arriesgo, pero me da de comer”

Badalona vuelve a convertirse en "capital de la magia" con un mes de espectáculos y actividades en la ciudad

Badalona vuelve a convertirse en "capital de la magia" con un mes de espectáculos y actividades en la ciudad

Barcelona da el empujón final al Pla Endreça con 200 millones y foco en escaleras mecánicas y ascensores

Barcelona da el empujón final al Pla Endreça con 200 millones y foco en escaleras mecánicas y ascensores

Santa Coloma de Gramenet regula los usos en el parque fluvial del Besòs con multas de hasta 3.000 euros

Santa Coloma de Gramenet regula los usos en el parque fluvial del Besòs con multas de hasta 3.000 euros

Los alcaldes del Maresme priorizan actuaciones urgentes en la R1 por delante de un faraónico traslado

Los alcaldes del Maresme priorizan actuaciones urgentes en la R1 por delante de un faraónico traslado

La librería Librerío de la Plata de Sabadell cerrará el 31 de marzo

El restaurante de alta cocina pequeña que sigue en forma tras 18 años y a buen precio

El restaurante de alta cocina pequeña que sigue en forma tras 18 años y a buen precio

ERC acuerda con Collboni complementar los préstamos de emancipación del Govern para llegar a 80.000 euros