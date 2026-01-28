Collboni prevé viajar a Palestina antes de verano para presentar el Distrito 11

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tiene previsto viajar a Palestina antes de verano para presentar la iniciativa ‘Distrito 11, Ciudades Palestinas’, impulsada desde la capital catalana con el objetivo de reforzar la cooperación y la solidaridad con los territorios afectados por la guerra de Gaza. Este sería su segundo intento de desplazarse a la zona, después de que el viaje previsto el pasado agosto se viera frustrado por el veto de Israel, que le impidió la entrada en el último momento.

El primer edil barcelonés ha anunciado su intención de retomar el viaje durante su participación en la recepción institucional a los artistas que participarán en el concierto benéfico ‘Act X Palestine’, que se celebrará este jueves en el Palau Sant Jordi. Collboni ha explicado que ha vuelto a recibir la invitación de los alcaldes de las ciudades palestinas, a las que ya tenía previsto visitar hace unos meses, y que quiere aprovechar la ocasión para presentar allí de forma presencial el Distrito 11. Su intención es hacerlo “como mínimo” antes del verano. “Espero que sea posible”, ha afirmado.

Aunque no pudo ir a Belén, Ramala y Jerusalén, sí pudo viajar a Jordania, donde visitó los almacenes que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en ingles) tiene cerca de Amán. Fue desde allí donde anunció la creación del Distrito 11, un distrito simbólico más de la ciudad, con su propia estructura administrativa y gerencial, que se suma a los diez distritos oficiales que ya tiene Barcelona.

La reconstrucción de Palestina

Durante su intervención este miércoles, Collboni ha condenado “de forma muy clara y rotunda” el ataque del ejército israelí contra instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este y ha expresado el apoyo institucional del Ayuntamiento de Barcelona a la agencia de Naciones Unidas y a sus trabajadores, reivindicando la "labor inmensa" que realiza.

El primer edil ha defendido que la reconstrucción de Palestina debe basarse en una “paz justa”, sustentada en el reconocimiento del pueblo palestino y del Estado de Palestina, y ha rechazado modelos de reconstrucción que, a su juicio, responden a intereses inmobiliarios o a soluciones “artificiales” alejadas de las necesidades reales de la población. “Esta no es la reconstrucción que necesita la gente de Palestina ni la que muchas ciudades del mundo queremos contribuir a hacer”, ha afirmado.

Finalmente, Collboni ha agradecido el trabajo de los equipos municipales y de las entidades sociales implicadas en el impulso del Distrito 11 y ha asegurado que Barcelona seguirá avanzando en acuerdos de cooperación con ciudades como Ramala, Belén y, cuando sea posible, Gaza.

Con todo, el alcalde ha defendido que la ciudad vuelve a lanzar “un mensaje potente al mundo”, poniendo su proyección internacional al servicio de la paz, la cooperación y el reconocimiento del pueblo palestino, un compromiso que, ha añadido, también se visualizará con la celebración del concierto benéfico en el Palau Sant Jordi.