Un chalet luminoso junto al mar en el sur de Menorca por 570.000 euros

Encontrar una vivienda que combine tranquilidad, cercanía al mar y espacios pensados para disfrutar todo el año no es fácil en Menorca. Sin embargo, en el municipio de Sant Lluís, al sur de la isla, sale al mercado un chalet unifamiliar independiente que reúne todos esos ingredientes y se presenta como una interesante oportunidad inmobiliaria.

La casa, situada en una zona residencial rodeada de áreas verdes y otras viviendas unifamiliares, se encuentra a pocos minutos de las playas de Binisafuller y S’Escalo Blanc, dos de los enclaves más apreciados del litoral menorquín. Un entorno sereno, ideal tanto para residencia habitual como para segunda vivienda.

Con 180 metros cuadrados construidos, la propiedad se distribuye en dos plantas y destaca por sus ambientes amplios, cálidos y llenos de luz natural. En la planta baja, un acogedor recibidor da paso a un gran salón-comedor con cocina abierta, concebido como el corazón de la vivienda. Desde este espacio se accede directamente a varias zonas exteriores: lavadero, terraza con barbacoa y una terraza cubierta que conecta con el jardín y la piscina, pensados para disfrutar del clima mediterráneo durante gran parte del año.

La misma planta alberga dos dormitorios dobles, ambos con ventana exterior y armarios empotrados, además de un baño completo con plato de ducha. A ello se suma una sala de estar adicional, antiguamente utilizada como garaje, que amplía las posibilidades de uso del inmueble.

La planta superior está reservada para el descanso: un dormitorio doble con baño en suite y un gran armario empotrado. Desde esta habitación se accede a una terraza privada, así como a un espacio abuhardillado que actualmente funciona como trastero, pero que podría adaptarse a otros usos según las necesidades del futuro propietario.

La vivienda se ubica en la zona central de la parcela, lo que permite una excelente organización de los espacios exteriores. En la parte delantera, zona de aparcamiento y patio ajardinado; en uno de los laterales, tendedero; y en el otro, una zona de ocio con terraza, barbacoa, fregaderos y una gran mesa de madera, perfecta para reuniones familiares o encuentros con amigos. En la parte posterior, una terraza cubierta invita al descanso frente a la piscina, completando un conjunto pensado para disfrutar al aire libre.

Todo ello por un precio del metro cuadrado en torno a los 3.167 euros, una cifra competitiva para una vivienda de estas características en una de las zonas más demandadas del sur de Menorca.

Una casa lista para entrar a vivir, que combina comodidad, privacidad y cercanía al mar, en una isla donde el estilo de vida sigue siendo uno de sus mayores atractivos.