Barcelona, elegida primera Capital Europea del Comercio de Proximidad

El anuncio se ha hecho esperar hasta pasadas las ocho de la tarde, pero la delegación barcelonesa ya lo está celebrando: Barcelona será la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad, en la categoría de Ciudades visionarias (de más de 250.000 habitantes), un reconocimiento promovido por la propia Ciudad Condal con el objetivo de fomentar y proteger el comercio local minorista, al que optaban como finalistas en el mismo grupo las ciudades de Zaragoza y Utrecht (Países Bajos).

"Déjenme contarles la historia de un grupo de comerciantes de nuestra ciudad que estaban tomando una cerveza en 2019, justo antes de la COVID, tuvieron un sueño. Soñaron con que era posible traer al corazón de Europa toda la historia y todo el valor que el pequeño comercio aporta a nuestra ciudad, a nuestras comunidades y también a Europa", ha relatado la teniente de alcalde, Raquel Gil, en Bruselas. Ese sueño se ha hecho realidad unos años después.

Fue Barcelona Comerç , la entidad que aglutina los ejes comerciales del barrio de la capital catalana, con el apoyo de la federación Vitrinas de Europa, quien propuso crear esta figura en 2023. "Es un proyecto colectivo construido sobre la base de la unidad", ha subrayado Gil. La iniciativa logró el respaldo del Parlamento Europeo. El pasado mes de octubre, Barcelona presentó su candidatura y este miércoles hasta Bruselas se habían desplazado no solo los representantes municipales sino también una representación del sector, que se mostraba optimista pero ha vivido muchos nervios hasta el momento del anuncio oficial.

Fue el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien presentó la candidatura de la ciudad. El ayuntamiento defiende que el comercio de proximidad tiene "un papel central" en la economía barcelonesa, representando el 13,2% del PIB de la ciudad. De esta actividad dependen más de 152.000 empleos. El consistorio reconoce al mismo tiempo que el comercio minorista está sometido a una importante presión en la capital catalana.

En particular, las autoridades locales apuntan a la falta de relevo generacional, la presión inmobiliaria y la adaptación a la competencia global que representan las grandes cadenas, además del comercio digital, como principales retos. Son las iniciativas presentadas en el marco del concurso las que aspiran a abordar estos retos.

El comercio como red social

Gil ha compartido ante los asistentes la historia de la droguería Rovira, con más de un siglo de historia, de Paulina, una refugiada ucraniana que mantuvo abierta una aboristería con más de dos siglos de historia… La teniente de alcalde ha defendido un modelo "que sitúa al comercio minorista y a sus comerciantes en el corazón de la narrativa de la ciudad, siendo ellos los verdaderos protagonistas y el corazón de Barcelona".

"Esta historia y las experiencias cotidianas de nuestros pequeños comerciantes son la columna vertebral de nuestra ciudad, representadas por quienes revitalizan nuestros barrios cada día al abrir sus puertas", ha dicho la teniente de alcalde. Ha asegurado que el ayuntamiento mapea los más de 60.000 locales comerciales activos, con 200 comercios emblemáticos, que combina "comercios tradicionales con propuestas modernas y globales", para poder diseñar políticas públicas a medida.

Gil ha descrito las iniciativas que la ciudad ha implementado en el marco de la candidatura, centradas en la sostenibilidad, a través del programa de mercados verdes y la promoción de los productos locales. Además, ha destacado la promoción de la movilidad sostenible. También ha detallado los programas que el ayuntamiento ha puesto en práctica para "impulsar el crecimiento empresarial y asegurar el relevo generacional". Algunos de esos programas promueven la colaboración y la creación de comunidad en torno a los comercios, tejiendo redes. También ha subrayado la promoción y el apoyo a una digitalización inclusiva.

Barcelona como referencia

El premio reconoce la labor de las ciudades para fortalecer un comercio local resiliente, sostenible y conectado con la comunidad. Barcelona era finalista en particular en la categoría para ciudades con más de 250.000 habitantes. Ahora, deberá poner en práctica un programa de actividades con jornadas, talleres y proyectos, además de contar con una oficina técnica que sirva como enlace para colaborar con otras ciudades.

"A lo largo de este año, Barcelona construirá un legado con dimensión y arraigo europeo, con su amplia experiencia en el sector comercial y su compromiso de compartir el conocimiento con otros gobiernos europeos", ha dicho Gil. El ayuntamiento ha destacado la importancia del programa de actividades que aspira a acercar aún más el comercio a los ciudadanos.

Noticias relacionadas

"Tenemos la pasión, la ambición y el compromiso de proporcionar todos los recursos necesarios para garantizar que 2026 se convierta en el año del comercio minorista, tanto para Europa como para nuestra ciudad", ha subrayado la representante municipal. "Nuestra ciudad y nuestros comercios estarán encantados de darles la bienvenida a todos este año en Barcelona", ha defendido.