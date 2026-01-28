Barcelona da el empujón final al Pla Endreça con 200 millones y pone el foco en escaleras mecánicas y ascensores

Si hace un año el Ayuntamiento de Barcelona pulsaba el acelerador del Pla Endreça para mantener, renovar y transformar el espacio público de la ciudad, con especial atención a la mejora de los barrios, este año llega el empujón final con una inversión de 200 millones de euros. Así lo ha anunciado el alcalde, Jaume Collboni, que ha puesto el foco dos medidas: la renovación de 24 escaleras mecánicas y 13 ascensores, que actualmente acumulan continúas averías que dificultan la vida cotidiana de los vecinos.

“Haremos una ITV para que ninguna escalera mecánica tenga más de 20 años de antigüedad y ningún ascensor más de 15”, ha subrayado Collboni, que asegura que será “la inversión más importante que se habrá hecho nunca” en este ámbito. Se destinarán 18,4 millones de euros a su mantenimiento y modernización. “Nunca se habían renovado tantas escaleras ni tantos ascensores”, ha insistido en una rueda de prensa este miércoles.

La actuación permitirá renovar el 25% de todas las escaleras mecánicas de la ciudad y el 50% de los ascensores. Además, el plan no solo se centra en la renovación de la infraestructura, sino también en aumentar el ‘stock’ de piezas disponibles, ya que uno de los problemas recurrentes ha sido la falta de recambios para poder repararlas con rapidez. Esto ayudará a “reforzar la prevención para reducir al mínimo las incidencias”, ha explicado Collboni.

Las obras se llevarán a cabo en los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Nou Barris. Entre las escaleras que se renovarán figuran las de las calles Claudi Sabadell y Roma, como ya avanzó EL PERIÓDICO, así como las de las calles Feijoo y Murtra, en el Carmel, y las de la Mina de la Ciutat, en Nou Barris.

El tiempo estimado de reparación será de entre cuatro y seis meses. En paralelo, el consistorio trabaja en un plan de choque con la empresa adjudicataria del servicio para reducir las averías y acelerar las reparaciones.

“La gente no podía ir al médico”

El mal estado de las escaleras mecánicas y los ascensores es una queja recurrente entre los vecinos de los barrios de montaña, donde este tipo de infraestructura resulta clave para la movilidad. Su falta de funcionamiento supone un quebradero de cabeza para muchos, especialmente para las personas mayores.

Según ha contado el alcalde, durante el tiempo en que una de las escaleras mecánicas del Carmel estuvieron estropeadas, el número de usuarios en el Centro de Asistencia Primaria (CAP) bajó un 40%. “La gente no podía ir al médico. Esta es la importancia que tienen”, ha reiterado Collboni.

Más de 1.300 actuaciones

Más allá de estas intervenciones, el Pla Endreça también se centrará este año en llevar a cabo más de 1.300 actuaciones de mantenimiento y renovación, además de 36 actuaciones de transformación. De los 200 millones presupuestados, 160 millones son para el mantenimiento y la renovación y 40 millones para las intervenciones de transformación.

Estas actuaciones son, por ejemplo, la pavimentación de calles, la renovación de semáforos, puentes, medianeras o pérgolas, mejoras en el alumbrado, aceras, fuentes y actuaciones en parques y jardines.