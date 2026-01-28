Badalona vuelve a convertirse en "capital de la magia" con un mes de espectáculos y actividades en la ciudad

Badalona acogerá del 31 de enero al 1 de marzo una nueva edición del 'Festival Internacional de Magia XXVI Memorial Li-Chang', que combinará las galas en los teatros municipales con propuestas repartidas por la ciudad, actividades formativas y acciones de proximidad, según ha explicado el director artístico del Festival, Enric Magoo. En la presentación del programa, la segunda teniente de alcalde, Cristina Agüera, ha reivindicado el carácter solidario del festival y ha destacado iniciativas para acercar la magia a colectivos vulnerables y a jóvenes con estancias hospitalarias largas. La concejala de Cultura, Vanesa González, ha explicado que desde el 2025 se ha incrementado el presupuesto un 40% para convertir la ciudad en "capital de la magia".

El corazón de la programación en los teatros será el fin de semana del 20 al 22 de febrero, con las Galas Internacionales en el Teatre Zorrilla, conducidas por Àlex Gilabert. El cartel reunirá a Joshua Kenneth, Jaana Felicitas, The Great Kaplan, Jérôme Murat y Dani Polo, en una propuesta que combina magia escénica, humor y grandes ilusiones.

La Gala Internacional reservará dos momentos destacados: por un lado, la mención honorífica, que se librará viernes 20 de febrero y que este año reconocerá a Xavier Tàpies por una trayectoria de más de medio siglo; de la otra, el premio Li-Chang, que domingo 22 de febrero distinguirá al artista mejor valorado por el público mediante votación telemática.

Una de las novedades sociales de esta edición será la colaboración con el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol para "acercar la magia a niños y jóvenes con estancias hospitalarias largas", según ha explicado Agüera. La programación también mantendrá la Gala Solidaria de Magia y el proyecto Solidarimàgia, que lleva talleres y espectáculos de magia a hospitales, escuelas y otros espacios.

Entre las citas en los teatros municipales, el Teatre Margarida Xirgu acogerá el 8 de febrero el espectáculo familiar 'Gota', de Txema Muñoz, con varias sesiones, algunas para público escolar, que incluirán funciones relajadas y una guía con pictogramas. El mismo equipamiento programará el 14 de febrero la propuesta 'Magia y Humor', con Roberto Vara, Antonio Ortuño 'El Brujo' y Luis Olmedo.

El festival se abrirá el 31 de enero con la Trobada de Mags de Catalunya en el Centro Comercial Màgic y con propuestas pensadas para vivir la magia de cerca, como 'Maginàrium'. Ya a final de mes, la plaza de Camarón será escenario de 'Don Bártulos' el 27 de febrero y el Centre Cultural L'Escorxador Nau 3 acogerá la 'Carpa mágica' el 28 de febrero. La programación también se extenderá a las bibliotecas y otros equipamientos con actuaciones y talleres para público familiar e infantil, y con iniciativas como 'Literatura y magia'.

El festival cerrará el domingo 1 de marzo en el Teatre Blas Infante con la tradicional Gala Solidaria de Magia, centrada en talento emergente y vinculada al proyecto Solidarimàgia. Las entradas para los espectáculos en los teatros municipales ya están a la venta a través del Teatre Zorrilla y en las taquillas. El 80% de las entradas ya están vendidas, según ha asegurado Agüera.