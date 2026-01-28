La alianza de Uber y el Barça llega a las calles con taxis vinilados: “Sé que me arriesgo, pero me da de comer”

La multinacional Uber, principal operadora de VTC urbanas en Barcelona, vuelve a lanzar una acción promocional provocativa esta semana, en la recta final de tramitación de la nueva ley de VTC. Un primer grupo de taxis voluntarios lucen un vinilo en sus puertas delanteras que publicita la alianza de Uber y el FC Barcelona. El principal sindicato de taxistas, Élite Taxi, se opuso ferozmente al patrocinio blaugrana cuando se anunció el pasado octubre y ha tratado de disuadir al club del acuerdo.

Fuentes de Uber avanzan a este diario que inicia la campaña de marketing con “una decena” de taxis y afirma que “muchos más han mostrado interés”, por lo que espera ampliar los participantes en las próximas semanas. “Cada taxista recibe 300 euros al mes por llevar los logos de Uber y FC Barcelona y la campaña dura todo un año, así que puede percibir hasta 3.600 euros”, asegura la compañía. Si cambia de parecer, puede interrumpir cuando quiera el acuerdo y quitarse él mismo las pegatinas.

Se trata de conductores que ya compaginan el servicio clásico -la solicitud de viaje a mano alzada en la calle- con peticiones de trayectos a través de la aplicación de Uber. Ante la limitación legal en Catalunya para ampliar la flota, las grandes compañías de VTC han optado por fichar a taxistas reglados como proveedores.

EL PERIÓDICO ha conversado con uno de estos primeros taxistas vinilados, Edgar Rodríguez, apenas colocada la publicidad en su vehículo este martes por la tarde. Debutó en el taxi hace ahora dos años, cuando le compró la licencia a su suegro. Tiene 34 años y es de Barcelona. "Cuando vi la campaña no me lo pensé dos veces... Quizá piensen que me vendo por muy poco, pero para mi 300 euros al mes es tener cubierta la cuota de autónomo", señala.

Desde que se estrenó como taxista está adherido a la app intermediaria Free Now, "por seguridad" al trabajar siempre de noche, argumenta. Este julio dio el paso a Uber y se muestra satisfecho. "Algunos taxistas lo consideran competencia desleal, para mi es todo lo contrario: no solo me ayuda a hacer más carreras, sino que pierdo menos dinero en viajes en vacío", dice. “No se trata de avaricia, al menos en mi caso, sino de calidad de vida, porque si ya he facturado lo suficiente puedo acabar la jornada antes y estar más con mi familia o puedo descansar unas horas cuando tengo migraña”, argumenta.

“No se trata de avaricia, sino de calidad de vida, porque si ya he facturado lo suficiente puedo acabar antes la jornada" Edgar Rodríguez

El algoritmo de Uber le convence más que el de Free Now -"no me hace dar tantas vueltas entre un destino y la siguiente recogida"- y desde luego mucho más que la app pública Picmi. "Si funcionara bien, quizá no tendríamos estos debates. La he usado 6 o 7 veces y en todas ellas al llegar al sitio no había nadie esperando taxi, al menos con las plataformas cobras algo si el cliente te deja tirado", reprocha.

Es muy consciente que el vinilo lo puede exponer a boicots de compañeros contrarios a la entrada de Uber en el mercado: "Una taxista a la que le ponían el vinilo a la vez que a mi me ha explicado que taxistas contrarios a las VTC le han pinchado las ruedas y apedreado por trabajar con Uber". Si le sucede a él, el seguro le cubriría la reparación pero quedarían privado de trabajar durante uno o varios días: “Sé que me arriesgo, pero me da de comer”. La violencia, reflexiona, también es un perjuicio colectivo: "Si un cliente ve como un taxista agrede a otro por usar Uber, al final lo que conseguiremos es que ese viajero nunca más quiera subir a un taxi y pase a usar solo VTC".

Uber asegura que actualmente “más de 2.000 taxistas trabajan con Uber en Barcelona”, tras la incorporación a la plataforma de “más de 700 nuevos taxis en los últimos 10 meses”. Según datos oficiales del Institut Metropolità del Taxi, en noviembre de 2025 había 1.684 taxis adheridos a Uber, como avanzó EL PERIÓDICO. Aproximadamente la mitad de la flota del área de Barcelona colaboran con alguna app, mayoritariamente Free Now y Uber.

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, defendía en una entrevista en este diario en diciembre que el patrocinio de Uber "es un mal negocio" para el FC Barcelona. Consideró que la aportación de tres millones de euros en tres años no compensa el "daño reputacional" y confió que "como mínimo, no renueve el próximo año", dijo. En otoño Manel Del Río, CEO de la entidad azulgrana, admitió que "los acuerdos de patrocinio son complejos y a veces hay tensión", pero subrayó su "orgullo" por un acuerdo "muy importante para el club".