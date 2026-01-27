Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pizzas gratis en Barcelona: solo hasta este jueves en estos locales

La variedad de sabores, ingredientes y texturas la convierten en uno de los platos más diversos del mundo 

Las tres mejores pizzerías artesanales del mundo están en Barcelona, según el prestigioso ranking '50 Top pizza'

Baja la persiana el primer restaurante italiano que abrió en Barcelona: mueren sus dos fundadores en menos de 8 meses

Una pizza italiana.

Una pizza italiana. / Archivo

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La pizza es uno de los alimentos más extendidos y ampliamente consumidos a escala mundial. Este plato italiano tiene su origen en Nápoles, y se comenzó a popularizar entre los siglos XVII y XVIII.

Actualmente, se venden más de 5.000 millones de pizzas al año en todo el mundo, y alrededor de un 20% de los restaurantes del planeta son pizzerías. Además, para sorpresa de muchos, Italia no es el país que más consume este alimento, ya que Estados Unidos encabeza la lista.

El día de la pizza

De hecho, los estadounidenses tienen incluso un día para celebrar este manjar, el ‘Pizza national day’, proclamado por el Congreso del país y que se celebra cada 9 de febrero

Y esta exaltación no es para menos: su variedad de sabores y texturas la convierten en uno de los platos más originales y diversos del mundo, donde casi cada ingrediente imaginable puede formar parte de la experiencia gastronómica.

Líder en el sector

En España, Telepizza lidera el sector: sus recetas originales, novedades constantes y su apuesta por experimentar la convierten año tras año en la primera franquicia de pizza en consumo online y pedidos a domicilio en el país, según datos de la Asociación española de la franquicia, con datos de diciembre pasado. 

Pizzas como la barbacoa o la carbonara son las más consumidas de la plataforma por los españoles, seguidas por la cuatro quesos, la bacon crispy y la hawaiana que, a pesar de ser la que suscita más debates, se encuentra en la quinta posición por orden de consumo

Ahora, Telepizza lanza una nueva receta: la pizza de kebab, que combina su masa tradicional con la receta de origen turco

Pizza gratis hasta el jueves

Además, han añadido salsa de tomate, fundido para pizza, pollo marinado, cebolla y orégano junto a las especias y salsa kebab.

Para celebrar el lanzamiento, la cadena está regalando porciones en más de 60 establecimientos de todo el país, incluidos cuatro en el municipio de Barcelona y tres en Badalona.

Hasta este jueves, día 29 de enero, la franquicia repartirá porciones de su nueva pizza kebab de 18.30 a 19.30 h. Para conseguir un trozo basta con acercarse a los establecimientos adheridos a la promoción.

Es recomendable llegar antes de la hora indicada, ya que únicamente habrá disponibles 210 porciones al día por tienda, algo equivalente a 35 pizzas medianas. 

Los locales de la promoción

Los siete locales de Barcelona y Badalona donde regalarán porciones son los siguientes:

  • Carrer Felip II, 137-139.
  • Passeig de Sant Gervasi, 88.
  • Passeig de Torras i Bages, 100.
  • Consell de Cent 502-504.
  • Avinguda de Catalunya, 65. 
  • Carrer de la Creu, 77.
  • Carretera de Mena 3-5.

