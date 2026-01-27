Una manifestación en contra del asentamiento del B9 corta la C-31 en Badalona

Vecinos del barrio de Sant Roc, en Badalona, cortan la C-31 desde las 18:30 horas en los dos sentidos de la marcha en una manifestación en la que denuncian "inseguridad" en la zona tras el desalojo del antiguo instituto B9. Tras ser desahuciados, se formó un campamento bajo el puente de la autopista con decenas de expulsados del edificio, que estaba ocupado por inmigrantes de origen subsahariano. Un reducto de una decena a una veintena de personas continúa en el túnel debajo de la C-31. La población del asentamiento ha ido variando a medida que la Generalitat y entidades sociales han hallado plazas donde alojar a personas con una acreditada alta vulnerabilidad.

ZOWY VOETEN

La protesta de esta tarde genera retenciones de tráfico desde Sant Adrià de Besòs. Quienes han secundado la concentración que ha invadido los carriles de circulación son residentes que viven en las proximidades del asentamiento del B9 y reclaman que se desmantele por completo. Tras el desalojo, muchos de los sin techo se habían visto obligados a vivir a la intemperie, durmiendo en un túnel bajo la C-31, a falta de una alternativa a la que ser trasladados bajo techo.

Un arresto como desencadenante

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han asegurado que se ha producido una detención de una persona que presuntamente trataba de robar en unos bloques de la zona. Según las mismas fuentes, el arrestado sería supuestamente una persona instalada en el asentamiento. Han añadido que la concentración no había sido comunicada previamente y se ha improvisado a resultas del arresto.

Manifestación en la C-31 por el desalojo de la B9 en Badalona / ZOWY VOETEN

Los vecinos que se han sumado a interrumpir el tráfico han dejado patente que se oponen al poblado de tiendas de campaña que persiste desde hace más de un mes bajo la autopista, aunque está menos poblado que semanas atrás. Algunos de los presentes han lanzado consignas como "fuera B9" y "a su país", mientras han irrumpido en la C-31, provocando varios kilómetros de retenciones. Algunos conductores han recriminado su actitud a los manifestantes y se han enfrentado verbalmente.

Noticias relacionadas

Algunos residentes ya protestaron en los alrededores de la C-31 hace un par de días pero no llegaron a cortar la autovía como sí lo han hecho este martes. Una representación de los vecinos de Sant Roc se reunió este lunes con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Algunos de los congregados han expresado esta tarde su malestar por el resultado del encuentro con el edil y han exigido interlocutar con la Generalitat. Creen que el Govern es el único competente para acabar con el campamento que se creó tras vaciarse el B9.