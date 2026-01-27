Los adolescentes de Barcelona fuman y beben menos y tienen más límites de uso del móvil

Cada vez más familias en Barcelona establecen límites al uso del móvil entre sus hijos e hijas. Según la encuesta Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC) 2025, realizada por la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ha aumentado el porcentaje de adolescentes que asegura tener horarios restringidos en casa, especialmente entre el alumnado de centros situados en barrios con mayor nivel socioeconómico. Más de la mitad de los alumnos de 2º de ESO asegura que tiene horarios restringidos para el teléfono.

En este curso, las limitaciones pasan del 37% al 56,5% en chicas y del 38,4% al 56,6% en chicos, mientras que en 4º de ESO suben del 18,2% al 35,5% en chicas y del 17% al 30,5% en chicos. El móvil sigue siendo el dispositivo al que dedican más horas: la media diaria entre semana es de cuatro horas en chicas y tres en chicos, y los fines de semana asciende a 5,4 y 4,5 horas, respectivamente. El uso suele ser más elevado en centros de barrios con menor nivel socioeconómico.

La encuesta, realizada a una muestra de casi 3.700 alumnos de entre 13 y 19 años de la ciudad -desde 2º de ESO hasta bachillerato y ciclos formativos de grado medio, también revela que sigue disminuyendo el consumo de tabaco, alcohol y cannabis entre los adolescentes, aunque aumenta el uso de cigarrillos electrónicos.

El porcentaje de jóvenes que fuma tabaco a diario se reduce considerablemente en ambos sexos y en todas las edades. En 2º de ESO se sitúa por debajo del 1%, mientras que en estudios postobligatorios el descenso es más acusado en los últimos cuatro años: solo un 9,2% de las chicas y un 8,2% de los chicos fuman a diario, frente al 22,2% y 15,4% registrados en 2021.

Por el contrario, el uso de cigarrillos electrónicos ha crecido en todos los cursos y sexos, especialmente a medida que aumenta la edad. En los cursos postobligatorios, el 22% de las chicas y el 20% de los chicos declaran haber consumido en el último mes, frente al 3% y 6,4% de 2021.

También continúa bajando el consumo reciente de cannabis, sobre todo en cursos postobligatorios, donde se reduce casi 10 puntos respecto a 2021 (6,7% en chicas y 9,5% en chicos). Asimismo, el consumo de cannabis de riesgo alto se reduce prácticamente a la mitad.

Bienestar emocional

Por otro lado, el estudio apunta a una ligera mejora del bienestar emocional, aunque también pone de relieve un aumento del uso problemático de las redes sociales y un creciente descontento con la imagen corporal: tres de cada cuatro chicas no se sienten cómodas con su cuerpo.