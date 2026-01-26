Basura mal quemada en la incineradora de Tersa se entierra en el vertedero de la trama corrupta de Seva

Tanto los agentes de la Guardia Civil como los inspectores de la ECA que han supervisado el vertedero de Fitó detectaron grandes cantidades de escorias transportadas al depósito de escombros investigado en Seva (Osona). El atestado sobre las supuesta trama delictiva en el basurero que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha aportado al juzgado de Vic afirma que ese tipo de residuo está originado en su totalidad por la cremación de desechos en la incineradora de Tersa, situada en Sant Adrià de Besòs, y cuestiona que el traslado sea legal y pertinente.

Los investigadores advierten en el informe que han descubierto que en torno a la mitad de las escorias que llegan a Seva están valorizadas -desperdicios reducidos a grava- y la otra mitad es un "triturado" sin valorizar, que denomina “inquemados”. Se trata de productos aún identificables al no haberse calcinado por completo en la incineradora. “Estos residuos se han encontrado en varias ocasiones en el vertedero”, asegura la unidad.

Tersa responde a EL PERIÓDICO que las escorias de su planta "son gestionadas de forma externa por un gestor de residuos autorizado". Según la Guardia Civil, se encarga una empresa llamada Reciclajes San Adrián, afincada en Sant Fost de Campsentelles. "Certifica su correcto tratamiento y el cumplimiento de la norma aplicable", defiende Tersa, controlada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana.

Por su parte, el Seprona afirma que constató en una inspección a Reciclajes San Adrián en 2024 que "los residuos no se queman y se generan cantidades elevadas" de desechos en la incineradora. En la inmundicia sin carbonizar, los agentes distinguieron plásticos, trapos, cubiertos, tubos de cobre, maderas y espumas, entre otros.

Los inspectores de la ECA -contratados para informar a la Generalitat- hicieron constar que residuos bien quemados iban mezclados también con trozos de vidrio, chatarra, metales, cucharas, tenedores, papel, huesos y restos vegetales, todos ellos impropios de la licencia del basurero. La Guardia Civil dice no conocer que se haya expedientado a Reciclajes San Adrián por esa carga presuntamente desajustada a lo que es apto en el basurero.

"Conciencia de su ilegalidad"

El Seprona sostiene que esos despojos de la planta de Tersa “se vierten con conciencia de su ilegalidad y contaminación” en Osona. Aún más, cree “evidente” que la Agència de Residus de Catalunya -dependiente de la Generalitat- tenía “interés” en “colocar la escoria” en el vertedero de inertes. Lo achaca a las “grandes cantidades que se generan" del desperdicio y "al poco uso que se le puede dar”.

Vista del vertedero de Fitó, en Seva. / MANU MITRU

La unidad aduce que Catalunya tiene un problema de gestión con las escorias de la incineración de basura desde 1996. Sus agentes recontaron "hasta ocho entradas diarias de este residuo" en el depósito de Seva, "amparándose en documentos falsos" para hacerlo pasar como producto o tierras, agregan. Indican que "llevarlo como residuo al vertedero obligaría a cobrar el canon al productor".

Los investigadores plasman en el dictamen que “el monodepósito de escombros de la construcción de Fitó no debería aceptar escorias valorizadas pero, lejos de esto, ha quedado constatado, incluso por los inspectores de la ECA, que también aceptan escorias sin valorizar”. Alegan que el riesgo de inundabilidad y la proximidad de un torrente a menos de 30 metros, entre otros motivos, provocan que el depósito "no cumple con las condiciones técnicas que garantizarían una correcta estabilización y contención" de esos desechos. Agregan que “se desconoce si por parte de la Agència de Residus de Catalunya se ha concedido autorización específica para la utilización de escorias valorizadas y su utilización como material de relleno”. En todo caso, añaden que el Seprona “es sabedor de que Residus permite la entrada de esas escorias valorizadas y sin valorizar”.

Cargo señalado

El servicio de medio ambiente de la Guardia Civil señala al director de infraestructuras de Residus, Josep Simó, a quien acusa de permitir la entrada de escorias en grandes proporciones y otros desechos contaminados en el Fitó, "en vez de aplicar unos controles y análisis más restrictivos". Sospecha que fue el elegido por la agencia para que el vertedero "admita la escoria valorizada y sin valorizar, ya que le soluciona el problema de dónde meter tanta escoria generada por la empresa pública Tersa”. Argumenta que "su interés era darles una salida a los residuos de Tersa, pero sin coste alguno". "Para ello, tuvo que ocultar todas las infracciones e incumplimientos de normativa que el vertedero iba haciendo", remata.

En diciembre de 2020, Simó firmó a favor de un cambio "no sustancial" solicitado por los gestores del Fitó y accedió a que las tierras valorizadas procedentes del tratamiento de escorias fueran admisibles en el depósito. La Guardia Civil replica que sí era una modificación sustancial y discute que la rúbrica del cargo de la Generaliat fuera suficiente para validarla.

Un depósito y un cartel en el vertedero de Fitó, en Seva. / MANU MITRU

Postula que, con el permiso, Simó “podría estar facilitando una actividad ilícita y potencialmente peligrosa”. “En las fechas de las primeras inspecciones, donde se apreciaban montones de escorias en el vertedero, se aceptaba su entrada sin ningún tipo de autorización con conocimiento y autorización del investigado”, reza el atestado.

Más de 60.000 toneladas

La incineradora de Tersa quema más de 300.000 toneladas anuales de basura que no se reciclan en Barcelona y su contorno. A su vez, la firma generó 63.128 toneladas de escorias en 2024. Las califica como un desecho no peligroso y destinado a reutilización.

La compañía subraya que no es parte investigada en la causa abierta en Vic. Al margen, Tersa está a la espera de juicio por presunto delito medioambiental por la polución de su central, por lo que se acusa a un directivo.

Tras salir de los hornos, los restos calcinados en Tersa se desplazan a Reciclajes San Adrián. El Seprona apunta que ahí se procura "simular que le hacen un tratamiento". Sus agentes observaron camiones de la empresa introduciendo escorias sin acabar de incinerar en el depósito de Seva en “casi todas” las vigilancias que practicó entre 2020 y 2024. Hace casi seis años, se localizaron “montones de escorias sin valorizar, piedras e inquemados” en una inspección al vertedero con presencia del fiscal Antoni Pelegrín. El gerente del depósito hizo retirarlos.

La Guardia Civil previene de que “la entrada de escorias sin la debida autorización en el vertedero” conlleva riesgos medioambientales por contaminación del agua, alteración del ecosistema y daños a la salud pública. El dictamen concluye que esos restos “se depositan de manera inapropiada causando daños al medio ambiente”.