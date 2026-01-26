Medida compensatoria
Rodalies permitirá viajar gratis durante un mes por la crisis del servicio
El servicio de Rodalies ha reanudado con muchas dificultades su servicio este lunes en Catalunya, tras dos caídas del Centro de Control a primera hora del lunes y de la suspensión por mal tiempo el fin de semana. Como medida compensatoria, al cumplirse seis días de crisis ferroviarias, viajar en Rodalies será gratuito durante un mes, según anunciaron la tarde del domingo el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la consellera catalana de Territorio, Sílvia Paneque.
La exención de pago ha empezado este lunes 26 de enero y se alargaría hasta el 24 de febrero, de confirmarse que el periodo serán 30 días naturales. EL PERIÓDICO ha podido comprobar en la estación de Sants este lunes que ningún usuario de Rodalies tenía que pagar billete para acceder a las vías, aunque la satisfacción ciudadana era escasa porque durante la hora punta apenas circulaba ningún tren.
Renfe, además, opera de forma excepcional con dos trenes Avant más el trayecto entre Lleida y Barcelona con parada en Reus-Camp de Tarragona. Sin embargo, a causa del apagón del centro de control, el primer Avant gratuito de refuerzo ha salido 1,5 horas tarde y con una ocupación del 3%.
Obras contrarreloj
Santano, que reconoció "problemas de coordinación" en la gestión de la crisis ferroviaria de los últimos días, explicó que Adif ha acordado con el sindicato de maquinistas Semaf "un procedimiento" para acreditar la operatividad de las vías. A medida que se vaya certificando la operatividad de las vías se irán reabriendo los tramos y líneas que aún no estén disponibles el lunes.
Paneque explicó que la recuperación del servicio se haría primero en los tramos de las líneas de Rodalies y Regionales que concentran un mayor número usuarios, unos 300.000 al día, una vez Adif y Renfe ha dado a la Generalitat "las garantías de seguridad" que reclamó la víspera al suspender el tráfico de trenes.
Adif, junto a ingenieros y geólogos, acaban la inspección este lunes de 69 puntos con riesgo medio y alto de incidencias, especialmente deslizamiento de tierras. De esos enclaves, se están acometiendo con urgencia o han acabado ya diversas obras en 23 puntos sensibles, para garantizar la seguridad del servicio. En esas obras han trabajado unas 150 personas este fin de semana, una cifra que se eleva el lunes a 330, con la incorporación de más personal de vigilancia y apoyo logístico.
